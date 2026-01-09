Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, fue invitada a Colombia por parte de su homólogo Gustavo Petro, tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas por el Gobierno de Estados Unidos.

En medio de la expectativa de la visita de Rodríguez a territorio colombiano, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dio a conocer su punto de vista.

El exmandatario, quien se encontraba en Magangué en un evento político, fue abordado por unos periodistas, quienes le preguntaron sobre su opinión con la llegada de la presidenta interina al país.

Uribe les respondió sin dar mayores detalles al tema: “A este país ingresan 6 millones de turistas al año”. El video de su respuesta lo subió el mismo expresidente.