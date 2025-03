No, Gustavo Petro, yo tengo en mi alma a los 50 millones de colombianos, amor por mi país, por mi familia y por Dios. En mi alma tengo la verdad, por eso lo desenmascaré a usted y a todo su Gobierno corrupto. Usted no puede decir lo mismo. Usted en su alma tiene la ambición de… https://t.co/Z0TJGCVOKW

“No marche este martes porque la marcha es a favor de Petro y su Gobierno corrupto. No se deje engañar ni manipular. A Petro no le preocupan los trabajadores, tampoco la salud de los colombianos. Su meta es el 2026 (elecciones presidenciales y de Congreso). Y está haciendo campaña con la plata de los impuestos. Se quieren quedar en el poder”, pidió Dávila.

La periodista dijo que deberían salir a marchar quienes están cegados porque no ven los problemas a los que ha llevado el Gobierno. “Si usted es un petrista ciego, marche este martes. Si a usted no le importa que Petro haga campaña para el 2026 descaradamente con su plata y la plata de todos los colombianos, entonces marche”, aseguró.

Y agregó: “Si usted quiere que el país se termine de ir al carajo, marche. Si usted cree que cuando se enferma no importa que no le den medicamentos, que no lo operen y que no lo atiendan, pues marche”.