Marchas del 18 de marzo: un malabar político del Gobierno, que genera tensiones innecesarias con las regiones

Sin embargo, la declaración del día cívico fue la gota que rebosó la copa de los mandatarios locales, quienes respetan el derecho a la movilización social y a la protesta, pero no acompañan la idea de que ese día no se trabaje.

Un termómetro real

En su concepto, el presidente Petro ha perdido la “calle espontánea” y ahora “va a comprar las marchar con el presupuesto público. Y eso es lo que vamos a empezar a ver el martes. Unas marchas detrás de las cuales hay grandes movimientos de dineros públicos, que no tendrían por qué estar dedicados a promover una consulta que no va a valer menos de un billón de pesos”, reitera. Su cuenta es que la sola consulta electoralmente vale 700.000 millones de pesos y los 300.000 millones restantes serían el costo de las movilizaciones y la agitación.

De la misma manera, Jorge Restrepo, director del Centro de investigación y estudios sobre conflictos armados, violencia armada y desarrollo (Cerac), considera que esta marcha es una apuesta muy arriesgada del presidente Petro, porque en cierta medida va a cuantificar efectivamente qué tanto apoyo tiene. “Yo no me atrevería a predecir cuál va a ser la cantidad de gente que va a marchar, pero creo que no va a salir bien, porque la Corte Constitucional no va a ceder a ceder a la presión en las calles”, anota al tiempo que añade que independientemente de si salen muchos o pocos, difícilmente es una acción que lograría sacar adelante las reformas.