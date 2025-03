Día cívico en Colombia: Conozca cuáles son las ciudades que no se sumarán a la declaratoria del presidente Gustavo Petro

Esta manifestación, que según el jefe de Estado es la primera en su camino a la consulta popular , ha causado polémica por la declaración de día cívico, por lo que ha recibido el rechazo desde varias ciudades del país, donde sus alcaldes ya confirmaron que no se acogerán a esta iniciativa.

“ El martes 18 de marzo los servidores públicos de Medellín trabajaremos con normalidad. No detendremos las instituciones educativas, Buen Comienzo, los servicios de salud, EPM ni ninguna otra institución pública”, escribió Federico Gutiérrez en su cuenta de X, antes Twitter.

El mandatario distrital expresó en sus redes sociales que “ solo puedo tomar la decisión en el sector público del Distrito y eso hago : tenemos una gran responsabilidad con Medellín, la gente confía en nosotros y no vamos a parar”.

“Que siga creciendo la economía. Que se sigan generando miles de empleos de buena calidad y bien pagos. No existe mejor política social que la generación de empleo. A seguir trabajando ”, puntualizó Federico Gutiérrez.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también se sumó al rechazo al día cívico y manifestó que en el departamento “ honramos el trabajo como camino de desarrollo y oportunidades, por lo que espera que no se les imponga “un día de vagancia” .

Bucaramanga tampoco se sumará a la jornada

Jaime Andrés Beltrán se pronunció en contravía con el Gobierno nacional y dejó claro que no se acogerá a esa medida anunciada por el presidente Gustavo Petro. “Bucaramanga es una ciudad productiva, con deberes en el servicio ciudadano que no pueden parar, por eso el municipio no se acogerá al decreto”, dijo.