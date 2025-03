Federico Gutiérrez, primer alcalde que frenó a Gustavo Petro por el día cívico: “Trabajaremos con normalidad”

“ El martes 18 de marzo los servidores públicos de Medellín trabajaremos con normalidad. No detendremos las instituciones educativas, Buen Comienzo, los servicios de salud, EPM ni ninguna otra institución pública”, dijo Gutiérrez.

Además, expresó en esa plataforma digital: “Como alcalde, solo puedo tomar la decisión en el sector público del Distrito y eso hago: tenemos una gran responsabilidad con Medellín, la gente confía en nosotros y no vamos a parar”.

El martes 18 de Marzo los servidores públicos de Medellín trabajaremos con normalidad. No detendremos las instituciones educativas, Buen Comienzo, los servicios de salud, EPM ni ninguna otra institución pública. Como Alcalde, solo puedo tomar la decisión en el sector público…

“Que siga creciendo la economía. Que se sigan generando miles de empleos de buena calidad y bien pagos. No existe mejor política social que la generación de empleo. A seguir trabajando”, puntualizó Federico Gutiérrez.

🔴 El presidente Gustavo Petro anunció que declarará día cívico el próximo martes 18 de marzo, para la primera movilización de la consulta popular: “El Ejército tiene la orden de no voltear sus fusiles contra el pueblo”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/AzpzM2jTOa

“Pero este martes saldremos es a las calles, yo primero a encabezar la manifestación de Bogotá, pero en cada ciudad de Colombia debe haber una manifestación del poder de decidir del pueblo, que no es más que el poder de la decisión, sin miedo, sin violencia, con alegría”, remarcó el jefe de Estado.

Finalmente expuso Petro: “La Policía y el Ejército tienen orden de no voltear sus fusiles contra el pueblo mientras no haya violencia, y sin violencia conquistaremos nuestros derechos colectivos, que ya están escritos en la Constitución, como la consulta popular, pero que no se ejercen porque los esclavistas le han mamado gallo a la Constitución de Colombia”.