Gustavo Petro calentó las marchas del 18 de marzo para defender sus reformas: “No más vampiros esclavizándote”

Este lunes 17 de marzo, el presidente de la República, Gustavo Petro, inició una defensa a favor de las marchas del martes 18, al señalar que no se trata de defender al presidente.

“Como @DianaAvellaMC a la calle, a defenderte a ti misma y a tus derechos de vivir con dignidad. No más vampiros esclavizándote”, expresó el mandatario colombiano en esa red social.

En otro trino, el jefe de Estado señaló: “A las calles por el simple derecho de vivir bien. Hoy no sales a defender a Petro, hoy sales a defenderte a ti misma”.

Cabe reseñar que el presidente Petro no solo convocó a esas marchas para el 18 de marzo, sino que también lo declaró día cívico, para que se incremente la participación de la ciudadanía.

“Pero este martes saldremos es a las calles; yo, primero, a encabezar la manifestación de Bogotá, pero en cada ciudad de Colombia debe haber una manifestación del poder de decidir del pueblo, que no es más que el poder de la decisión, sin miedo, sin violencia, con alegría”, puso sobre la mesa el mandatario colombiano.

Finalmente, detalló sobre la movilización: “La Policía y el Ejército tienen orden de no voltear sus fusiles contra el pueblo mientras no haya violencia, y sin violencia conquistaremos nuestros derechos colectivos, que ya están escritos en la Constitución, como la consulta popular, pero que no se ejercen porque los esclavistas le han mamado gallo a la Constitución de Colombia”.