Vicky Dávila arremete contra el Gobierno por declaraciones del ministro de Salud: “Con nuestros hijos no, Petro”

Según Dávila, la actuación del Gobierno en este caso se podría comparar con casos que han ocurrido en otros países. “Con nuestros hijos no, Petro. ¿Como Hitler, como Lenin, como Stalin? Con nuestros hijos no, Petro”, reiteró.

Fuertes críticas

Así mismo, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, no se guardó nada y criticó las palabras de Jaramillo: “Ministro, los hijos no son del Estado. La patria potestad es un derecho y deber natural de los padres, no una concesión gubernamental. Pretender que el Estado sustituya a la familia es propio de regímenes totalitarios. No se equivoque, que las familias colombianas no están solas”.