Vicky Dávila sale en defensa de Álvaro Uribe y asegura que “Cepeda y Petro ya han intentado ponerlo preso”

En la mañana de este miércoles 28 de enero, el expresidente Álvaro Uribe Vélez relató que varios ciudadanos le han advertido que “lo quieren meter preso” para evitar que haga campaña de cara a las elecciones de este 2026.

Uribe contó que cuando asiste a reuniones políticas en Bogotá, esa alerta es un mensaje reiterativo que le han entregado sus equipos en la capital, asegurando que la orden de encarcelarlo sería del presidente Gustavo Petro y del candidato a la Presidencia del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

El exjefe de Estado afirmó que muchos le han dicho: “Uribe, estamos en elecciones, lo quieren meter preso por órdenes de Petro y Cepeda”, mencionando los riesgos para su libertad en un momento en el que el país está en campaña para las elecciones al Congreso y las consultas para elegir candidato a la Presidencia.

Por esa razón, diferentes sectores políticos han reaccionado a la revelación de Uribe. La candidata presidencial Vicky Dávila fijó su postura y expresó su solidaridad con el exmandatario.

“Cepeda y Petro ya han intentado ponerlo preso, y usted sabe que todo se cristalizó en La Habana, en el Gobierno de Juan Manuel Santos y a espesas de las Farc”, dijo Dávila.

Agregó: “Por eso, presidente Álvaro Uribe tenemos que ganar las elecciones, llegar a la presidencia y elegir el mayor número de congresistas de oposición. Así acabaremos con la persecución política usando la Justicia. FIRMEZA y DECENCIA Dios lo cuida, Dios nos cuida y Dios cuida a Colombia. NI UN VOTO POR CEPEDA".

Uribe Vélez está recorriendo el país en compañía de la candidata a la consulta presidencial de la centro derecha, Paloma Valencia, quien se enfrentará a otros ocho candidatos en los comicios del 8 de marzo.

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez también expresó su solidaridad y fijó su postura en las redes sociales.

“Presidente Álvaro Uribe, no es la primera vez ni será la última. Eso mismo quieren hacer con todos los que representamos la oposición democrática. Su estrategia es armar procesos con testigos falsos, de la mano de los peores criminales, a quienes ellos tanto apoyan. Es una estrategia de venganza criminal. Aguantemos”, dijo el mandatario.

Al mismo tiempo, dijo que debía perseverar: “Cuente con nosotros. Entre todos recuperaremos a Colombia de las garras de los corruptos y los violentos”.

Por ahora, no se ha dado una respuesta de Gustavo Petro ni de Iván Cepeda sobre la revelación que hizo el expresidente Uribe.