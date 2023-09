Dermatitis atópica y su daño colateral en diferentes pacientes

De acuerdo con el artículo Pautas de atención para el manejo de la dermatitis atópica, publicado en el Journal of the American Academy of Dermatology, la dermatitis atópica produce una respuesta exagerada del sistema inmunológico. Causando así una inflamación excesiva bajo la piel, lo que genera brotes frecuentes y picazón. La necesidad de rascarse que sufren los pacientes, provocada por la enfermedad, puede dañar la superficie de la piel, ocasionando mayor inflamación.