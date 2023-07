El sueño de dos hermanos que se convirtió en la esperanza de miles de pacientes con enfermedades del corazón

“Reinaldo era cardiólogo clínico y Camilo es cirujano cardiovascular, aunque ya no ejerce. Y comenzaron a ver que había pacientes que no se podían atender fácilmente y comenzaron a generar una cantidad de iniciativas de solidaridad para buscar benefactores y así atenderlos (...) Es que 50 años atrás había patologías congénitas que no se podían detectar y tratar aquí. Y esa fue la misión que esos dos hermanos se pusieron. Y en 1973 comenzó una generación de infraestructura y de programas que se convirtió en lo que hoy es La Cardio”, afirma en SEMANA el doctor Juan Gabriel Cendales, director ejecutivo.