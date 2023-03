Impresionante: así vive un niño que es alérgico a la luz del sol

Los familiares de un niño de ocho años aseguran que sufre de una rara alergia al sol. Su nombre es Patrick Askham y su historia fue reportada por el medio británico local Leeds Live.

Esta extraña condición médica afecta enormemente su calidad de vida, pues le impide salir con frecuencia durante el día. Patrick, además, enfrenta varias complicaciones de salud debido a que padece una condición llamada gastrosquisis.

Se trata de un defecto de nacimiento que se presenta cuando los intestinos y otros órganos como el hígado o el estómago de los bebés se encuentran fuera de su cuerpo.

“Las causas exactas de la gastrosquisis a menudo se desconocen. Es probable que la gastrosquisis sea causada por una combinación de genes y otros factores, como los elementos con los que la madre entre en contacto en su ambiente, lo que coma o beba, o ciertos medicamentos que use durante el embarazo”, explican los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, pos sus siglas en inglés).

En el caso de Patrick hubo múltiples complicaciones que han deteriorado su calidad de vida. Si bien generalmente los pacientes con gastrosquisis pueden recuperarse después de un par de procedimientos quirúrgicos, para el niño británico de ocho años este proceso ha conllevado muchas más dificultades.

De acuerdo con el reportaje de Leeds Live, Patrick ha tenido que recibir un total de cinco trasplantes de órganos en su corta vida.

Los niños con gastrosquisis generalmente requieren de una intervención quirúrgica. (Imagen referencia). - Foto: Getty Images/Cavan Images RF

Además, sus intestinos estaban en muy mal estado y por ello su cuerpo los rechazaba. Esto provocó que los médicos tuvieran que instalarle un tubo para garantizar que pudiera recibir los alimentos. No obstante, sus demás órganos también empezaron a deteriorarse gravemente.

De hecho, el diario británico advirtió que desde que le practicaron el primer trasplante, Patrick empezó a desarrollar inmunosupresión, una condición médica que se presenta cuando las defensas de un paciente se debilitan y tienen una baja capacidad para defender al organismo de infecciones y enfermedades.

Una de las consecuencias de convertirse en inmunosuprimido fue que desarrolló una intolerancia a los rayos del sol. Quienes sufren ese síntoma pueden presentar erupciones después de que se exponen a la luz solar.

Las personas con alergia a la luz del sol pueden presentar múltiples manifestaciones en su piel. - Foto: Getty Images

Aun así, su madre, Michelle de Beeston, le dijo al diario británico que está tratando de hacer lo posible para que la vida cotidiana de Patrick no se vea tan afectada.

“Su inmunosupresión del primer trasplante lo hizo alérgico al sol, por lo que reacciona en climas cálidos y calientes. Después de este trasplante de cuatro órganos, incluido un hígado, no se le permitió exponerse al sol y ahora tiene que quedarse en la casa”, le dijo Michelle a Leeds Live.

Entre otras cosas, señaló que no tienen la posibilidad de ir de vacaciones a raíz de esta compleja condición médica. No obstante, hizo adecuaciones en su jardín para que sea un espacio seguro para Patrick y, en esa medida, puede tener contacto con el exterior y no debe quedarse confinado en su casa.

“Él es solo un niño normal de ocho años que quiere jugar y ensuciarse y hacer travesuras y patear una pelota y simplemente ser normal, no deja que nada de esto lo afecte, realmente lo es”, señaló la madre del niño en la entrevista con Leeds Live.

Además, sostuvo que no lo miman demasiado y que eso ha permitido que Patrick no sienta ningún tipo de lástima por sí mismo.

Los factores de riesgo para desarrollar gastrosquisis

Los CDC de Estados Unidos han señalado que hay algunos factores de riesgo que pueden aumentar las probabilidades de que un niño nazca con gastrosquisis.

Entre otras cosas, señalan que las estadísticas muestran que cuando las madres son menores de edad es más frecuente que tengan un bebé con este defecto de nacimiento.

Los casos de gastrosquisis son poco frecuentes, pero pueden darse debido al consumo de algunos medicamentos o a factores genéticos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

También señalan que “las mujeres que consumieron alcohol o fumaron antes o durante las primeras etapas del embarazo podrían tener más probabilidades de tener un bebé con gastrosquisis”.

A su vez, presentar infecciones de carácter genitourinario durante los tres meses anteriores o posteriores a quedar en embarazo pueden tener más riesgos de dar a luz a un bebé con este defecto congénito. No obstante, los CDC reportaron que ese riesgo disminuyó en mujeres que habían tenido estas infecciones en el segundo y el tercer trimestre de embarazo.