¿Qué hacer para que no se hinche el abdomen después de comer?

Muchas personas después de comer algún alimento, sin importar cuál sea, presentan hinchazón e inflamación del abdomen.

Esta hinchazón puede deberse a diferentes motivos, como por ejemplo colon irritable, alergia o reacción a alguno de los componentes que contenga el alimento consumido, intolerancia, tal vez a la lactosa, o haber comido algún alimento en descomposición, e incluso haber comido en exceso o rápidamente, entre otras razones.

De acuerdo con MedlinePlus, otras posibles causas son:

“Deglución de aire (un hábito nervioso).

Acumulación de líquidos en el abdomen (esto puede ser un signo de un problema grave de salud).

Gases en el intestino por comer alimentos ricos en fibra (como frutas y verduras).

Síndrome del intestino irritable.

Intolerancia a la lactosa.

Quistes ováricos o cáncer.

Oclusión intestinal parcial.

Embarazo.

Síndrome premenstrual (SPM).

Miomas uterinos.

Aumento de peso”.

Hinchazón abdominal puede ser por varios factores. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, hay alimentos que son antiinflamatorios como por ejemplo, el brócoli, té verde, remolacha, aceite de oliva extravirgen, por mencionar algunos, tal como indica el diario El Mundo.

Dicho esto, de acuerdo con el portal Plus Quam Pharma, después de comer es posible que haya hinchazón en el abdomen porque el alimento se haya consumido rico en fibra.

Así las cosas, desde Welthy Magazine, recomiendan actuar de diferentes maneras, de acuerdo a lo que pueda estar presentándose. Si el problema es de gases, se recomienda “practicar ejercicio y tener una alimentación sana y equilibrada”, ya que es la única forma.

En el caso de que sea intolerancia, se sugiere “visitar al gastroenterólogo para ponernos al corriente sobre las intolerancias alimentarias y, una vez analizado el caso que se trate, evitar los alimentos que provocan estos síntomas”.

Si se presenta la “bacteria Helicobacter pylori, que puede ocasionar acidez, pérdida de apetito, exceso de gases, dolor abdominal e incluso la aparición de úlceras”, señala el portal, lo más importante es acudir a un especialista en la salud cuanto antes, ya que este tipo de ataques deben ser tratados de manera profesional.

Además, Welthy Magazine recomienda tener en cuenta una serie de pasos que podrían evitar la molestia al acabar de comer:

Hay alimentos que son antiinflamatorios como por ejemplo, el brócoli, té verde, remolacha, aceite de oliva extravirgen. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Masticar bien .

Comer en el momento y el lugar más acertados .

Escoger alimentos sanos y cocinarlos de manera saludable .

No tomar agua en exceso.

Tomar infusiones digestivas.

Descansar o moverse.

Causas médicas

Vale mencionar que el colon irritable, de acuerdo con MedlinePlus, el síndrome del intestino irritable “afecta al intestino grueso”. Los principales síntomas que se presentan son estreñimiento y diarrea. Asimismo, la entidad señala que las mujeres son más propensas a padecerlo que los hombres.

“Este síndrome se puede presentar a cualquier edad, pero a menudo comienza en la adolescencia o a principios de la vida adulta”, añade el portal.

Intolerancia a la lactosa: Los National Institutes of Diabetes and Digestives and Kidney Diseases (NIDDK) explican que es una afección en la cual hay una dificultad para absorber la lactosa, puesto que el intestino delgado no la produce adecuadamente.

Hinchazón abdominal: consejos para evitarla. - Foto: Getty Images

“La lactosa que no se digiere pasa al colon. Las bacterias en el colon descomponen la lactosa y crean fluidos y gases. En algunas personas, estos fluidos y gases adicionales causan síntomas de intolerancia a la lactosa”, indica en uno de sus informes.

Síndrome Premenstrual (SPM): En este caso, la enciclopedia médica menciona que se refiere al conjunto de síntomas que aparecen en la segunda mitad del ciclo menstrual, es decir, que “14 días o más después del primer día de su último ciclo menstrual”, precisa.