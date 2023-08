¿Qué pasa en el cuerpo cuando hay fiebre?

Entre algunas de sus posibles causas, Medline Plus registra que pueden ser:

Por su parte, el Manual MSD explica que “a pesar de que se considera como normal una temperatura de 37° C, la temperatura corporal varía a lo largo del día, siendo más baja por la mañana y más alta al finalizar la tarde, cuando puede alcanzar los 37,7° C”.

La Clínica Universidad de Navarra indica que el tratamiento de la fiebre en medicina tradicional utiliza medicinas como son “el paracetamol y los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno y el ácido acetilsalicílico (no utilizar en niños). También los corticoides pueden ser eficaces, pero tienen otros muchos efectos que no hacen aconsejable su uso en esta indicación”.