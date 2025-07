A alias 19 le dijeron en vivo que Petro hizo de él y sus amigos de la primera línea “idiotas útiles”

En primer lugar, como exjefe del ente acusador, Barbosa manifestó que no era posible dejarlos libres basados en una promesa. “No era posible sacarlos de la cárcel; no era posible, nunca fue posible, y creo que ese es el engaño que planteó Petro. Petro llega al poder con la convicción de que él podía hacer todo, que él había sido elegido presidente de todas las ramas del poder público, que él podía pasar por encima de todo el mundo, y cuando aparezco yo y le digo que no lo puede hacer, inmediatamente queda atortolado".