Anuncio al cierre del foro económico del Gobierno Petro llamó la atención: se habló de jornada como en la “época del estallido social”

Este martes 21 de abril, se llevó a cabo el foro económico organizado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en el que se discutió la política económica del país, en medio de la fuerte tensión entre el Ejecutivo y el Banco de la República.

Relación que no atraviesa por su mejor momento, ya que el mandatario en días pasados anunció la ruptura de relación entre su Gobierno y el banco emisor. Situación que se dio luego de que decidió aumentar en 100 puntos básicos las tasas de interés.

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Sin embargo, un anunció que se hizo al final del foro no pasó desapercibido, ya que se habló de la coordinación de jornadas como las que se registraron en épocas del estallido social.

Así lo indicó en el foro Simón Gómez Azza, director del Centro de Pensamiento Vida, quien dio más detalles de los alcances de la jornada: “Hemos recibido por parte de distintos grupos de estudiantes en universidades, en facultades de economía del país, una invitación a coordinar una jornada de clase a la calle, como la que se hacía en la época del paro nacional, del estallido social este sábado”.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, durante el Foro Económico sobre política monetaria. Foto: Ministerio de Hacienda / Youtube

“Estamos ya en ocho ciudades del país coordinándonos para que de manera simultánea estudiantes y profes, el profe Boris nos acompaña en Cali y así tenemos varios, en Cali, Ibagué, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Soacha, nos van a estar acompañando en este evento de la clase de la calle a nivel nacional”, recalcó Gómez Azza.

Un anuncio al cierre del foro económico del Gobierno de Gustavo Petro llamó la atención: se habló de jornadas como las del “estallido social”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/4KYJZOd9r2 — Revista Semana (@RevistaSemana) April 21, 2026

Además manifestó: “Paralelo a eso, del día 2 al 4 estamos organizando también un festival de economías para la vida, que contará con la presencia de manera física, de manera presencial, de un grupo de economistas muy serios, internacionales, entre los cuales se encuentra la profesora Isabela Weber, con quien estuvimos esta mañana, y este evento tendrá lugar el día 4 de mayo en el Centro de Convenciones Ágora. Están todos también muy invitados”.

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Entre tanto, una de las polémicas que se presentó en ese foro económico fue la invitación que elevó el Gobierno Petro a participar como “panelista” al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, pese a que en su contra existe una condena por corrupción.

En su intervención Correa soltó una controversial frase: “No hay nada más ideológico que un banco central”.