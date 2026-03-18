Abelardo de la Espriella habló en El Debate de SEMANA acerca de las propuestas que implementaría si gana las elecciones presidenciales del 2026.

Entre otras cosas, el abogado se refirió al porte legal de armas de fuego, un tema que siempre ha generado controversia y opiniones divididas. Dejó en claro que, si es el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, apoyará esta iniciativa.

“El 99.9 % de los crímenes que se cometen con armas se dan cuando las personas no tienen permisos. En cambio, menos del 1 % de estos crímenes se cometen con armas amparadas”, dijo.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA.

En ese sentido, argumentó que estos datos dejan en evidencia que el problema no son las armas amparadas, sino las ilegales y las personas que las tienen.

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Asimismo, el jurista remarcó que en muchos casos ni siquiera es necesario utilizar el arma, ya que el delincuente se abstiene de cometer un crimen si sabe que su víctima puede estar portando una pistola.

De la Espriella fue más allá y puso de ejemplo lo que pasa con los camioneros, quienes tienen que transitar por la noche en las carreteras y muchas veces han sido víctimas de los ladrones.

“Esto se debe dar en una estricta y clara normatividad que implique que la persona que va a portar el arma tenga la idoneidad, tanto física como mental, para hacerlo”, manifestó.

El candidato volvió a reafirmar que las armas son malas dependiendo de quién las lleve. Incluso, puso un ejemplo con un esfero y cómo la mayoría de las personas lo utilizan para escribir, mientras que un delincuente lo podría usar para matar a alguien.

Debido a la inseguridad que se vive en varias zonas, sostuvo que cree que es “necesario” que este tema se discuta y se le pueda dar luz verde, aunque dejando en claro ciertos parámetros.

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“También hay que acabar con la corrupción relacionada con los permisos; hay mucho bandidaje para que al final no puedas portar un arma un fin de semana. (…) Eso se hace para quitar plata, por lo que es la cosa más ridícula”, complementó.

Además, habló de una “red de cooperantes” para ayudar a la Fuerza Pública a reducir el accionar de los delincuentes. “Esto con el objetivo de proteger a todas las personas en el marco de la ley”, expuso.

Según explicó, la idea sería que las personas se pudieran inscribir y, cuando observen algo extraño, puedan avisar de inmediato a las autoridades. “Creo que con esto podríamos combatir de manera determinante los índices de inseguridad”, expresó.

Para esto es necesario, entre otras cosas, aumentar el pie de fuerza y la tecnología que hay en los barrios, más precisamente cámaras de identificación facial que, además, ayudarían a que los delincuentes se la piensen dos veces antes de cualquier cosa.

“Siempre todo en el marco de la Constitución y la ley”, añadió para concluir su idea.