Advierten en vivo el supuesto motivo por el que Petro mantiene pelea con Trump y habla de tomarse las armas: “Es más preocupante”

El jefe de Estado desató una gran polémica al advertir que no tendría ningún problema en volver a las armas.

Redacción Debate
5 de enero de 2026, 5:11 p. m.
Gustavo Petro y Donald Trump.
Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Getty Images

El presidente Gustavo Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, mantienen una dura pelea tras lo que fue la captura de Nicolás Maduro y el bombardeo en Venezuela.

YouTube video R8xkvUARwD8 thumbnail

La situación poco a poco ha ido escalando hasta el punto que el inquilino de la Casa Blanca ha calificado al mandatario colombiano de enfermo, lo ha vuelto a relacionar con el narcotráfico y no descartó una posible operación militar.

Por su lado, Petro no se ha quedado callado, ha lanzado duras respuestas y en una de ellas hasta aseguró que no tendría ningún problema con volver a tomar las armas, tal y como ya lo hizo en su momento cuando estuvo en el M-19.

El presidente, Gustavo Petro, el 18 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá
El presidente Gustavo Petro. Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y se refirió al supuesto objetivo que tendría el presidente colombiano detrás de toda esta situación.

“Hoy a Petro lo vemos todavía lamentándose por lo que ocurrió con el dictador. Vimos cómo él estuvo dispuesto a firmar zonas binacionales con Maduro, pero finalmente se lo terminaron llevando”, dijo.

El congresista confesó que la respuesta de Petro a Trump genera muchas alarmas y preocupaciones, especialmente por dos temas: uno, el de tomarse las armas, y otro, el llamado que hace para que el pueblo se tome los municipios.

YouTube video M6h92j348Uw thumbnail

Detrás de todo esto, según Forero, hay un único objetivo: “Él está tratando de llevar esto al extremo, de exacerbar esa pelea con Trump para intentar sacar réditos políticos”.

“Petro nos tiene que explicar qué significa, eso preocupa mucho más porque uno no sabe si el presidente está tratando de desconocer a los alcaldes y gobernadores que han sido elegidos por voto popular”, manifestó.

Trump + Maduro
Donald Trump. Foto: Getty

El militante del partido de oposición dejó en claro que es un panorama muy complejo, más teniendo en cuenta la forma en la que Donald Trump se ha relacionado con otros países de América Latina y la manera en la que Petro maneja las relaciones internacionales.

“Ante ese trino que él termina sacando de que va a volver el jaguar, quedan dos cosas muy preocupantes: lo de volver a las armas y lo de tomarse los municipios”, manifestó.

YouTube video VcJ_zP-Zp-0 thumbnail

Por lo mismo, advirtió que es necesario que en las próximas horas el propio jefe de Estado le explique al país qué quería decir con esos dos mensajes por los cuales está siendo muy criticado.

Por su parte, Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, dejó en claro que no está de acuerdo con el actuar de Donald Trump y advirtió que el mismo pueblo colombiano se encargaría de rechazar una operación militar en contra de Petro, si es que esto pasara de las palabras a la realidad.

YouTube video _jddLf1dHrA thumbnail

“No será este pueblo quien va a aceptar que se desconozca la elección popular agrediendo al presidente. Yo confío en el pueblo de Colombia, en su patriotismo y en la defensa de la soberanía”, afirmó.

