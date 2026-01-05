Le caen con toda a Petro por amenazar con volver a tomar las armas tras arremetida de Trump: “Peligrosos delirios”

El presidente Gustavo Petro desató una nueva tormenta política, sumada a la tensión que ya hay con Estados Unidos, después de que advirtiera que podría volver a “tomar” las armas tras las últimas arremetidas de Donald Trump en su contra.

“Aunque no he sido militar, sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar un arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, escribió el mandatario en un extenso mensaje en su cuenta de X.

Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: PRESIDENCIA, AP

Estas palabras las dio después de que Trump, nuevamente, lo señalara de tener relación con el narcotráfico, lo calificara de “enfermo” y asegurara que no estaría por mucho tiempo en la Presidencia de Colombia.

Incluso, al ser cuestionado sobre si podría realizar una operación en contra del jefe de Estado colombiano, el magnate respondió sin tapujos: “Suena bien para mí“.

Sin embargo, la respuesta de Petro no cayó muy bien en algunos sectores políticos y sociales, que no dudaron en exigirle explicaciones. María Fernanda Cabal, por ejemplo, no se quedó callada ante y lo cuestionó duramente.

“Petro le debe explicar al país con claridad sus peligrosos delirios. (…) Aquí no hay que tomarse nada. Hay que respetar la Constitución y la Ley“, señaló.

En el mensaje, que escribió en su cuenta de X, arremetió en contra de la Paz Total y aseguró que el presidente le está entregando el país a los criminales durante su administración.

Otro de los que se pronunció fue Juan Manuel Galán, quien también le exigió explicaciones al mandatario y le recordó que como máxima cabeza de Colombia no puede lanzar ese tipo de mensajes.

“Un jefe de Estado no habla como combatiente, habla como garante de la Constitución. Las palabras importan. Y en Colombia, más que en cualquier otro país, incendian o protegen“, dijo.

En ese sentido, le recordó que él ganó por el voto del pueblo y a través de la democracia, por lo que tendrá que entregar el poder de la misma forma y no a través de las armas.

En otra publicación, Galán comentó que se debe gobernar desde la Constitución y siempre respetando la ley. “Las armas no dan justicia. Y ningún Presidente tiene derecho a insinuar lo contrario“, señaló.

“Mi invitación es a la sensatez. Es momento de gobernar con cabeza fría, con visión, con estrategia. Es hora de pensar en la Colombia de hoy y del futuro“, agregó.