Alarmante anuncio desde Asocapitales: “Perdimos el control de las alarmas en las ciudades”

Andrés Santamaría, director de Asocapitales, habló en El Debate de SEMANA e hizo una preocupante radiografía de la violencia en las ciudades.

Redacción Debate
18 de diciembre de 2025, 8:24 p. m.
Andrés Santamaría Garrido, Director de Asocapitales, en entrevista con Yesid Lancheros, director de SEMANA.
Andrés Santamaría Garrido, Director de Asocapitales, en entrevista con Yesid Lancheros, director de SEMANA. Foto: Samantha Chávez

La violencia sigue azotando a varias zonas del país, dado el poderío que han tomado algunas bandas criminales y/o grupos armados guerrilleros.

En medio de esa delicada situación, varias ciudades principales de Colombia se han visto seriamente perjudicadas. Precisamente, en El Debate de SEMANA, Andrés Santamaría, director de Asocapitales, habló.

YouTube video f6h1kTF1tjQ thumbnail

“Voy a dar una cifra preocupante que le falta más estudio...El uso de las armas en la gente. Hoy perdimos el control del uso de las armas en las ciudades. Dos millones casi de armas amparadas y muy probamente tenemos más de siete millones de armas sin saber quién las tiene, cómo las tiene, que no están amparadas legalmente”, dijo Santamaría en El Debate.

Santamaría también dijo que es preocupante cómo los grupos delincuenciales avanzan con fuerza en las ciudades, ejecutando sus acciones criminales.

“Un ejemplo puntual, los drones. Los ataques con drones aumentaron un 300 % de este año, al año pasado. Hace tres años no teníamos ataques con drones en Colombia. No tenemos hoy cómo afrontarlo en muchas ciudades, nos ha tocado hacer mucho esfuerzo para afrontar, tener instrumentos y herramientas para bajar drones que representan un peligro”, agregó el director de Asocapitales.

En tal sentido, para Santamaría, es clave combatir aéreamente a los grupos armados ilegalmente, recalcando que renunciar a ello es un error, pues les permite a estos fortalecerse.

Por otra parte, Santamaría fue consultado sobre los diálogos del Gobierno Petro con el Clan del Golfo y las zonas que se han propuesto para concentrar a los integrantes de esa organización criminal. Sobre eso, el director de Asocapitales dijo que les preocupa es que, quienes sufren las consecuencias “de la tercerización de esas bandas criminales” son las ciudades capitales.

YouTube video oDIwZvAqe9Q thumbnail

“Es decir, estos grupos actúan en las ciudades capitales con secuestro, extorsión, homicidios. Entonces, estar llegando a un acuerdo sin preguntarle a los más afectados y bajo qué condiciones se va a hacer. Pero al mismo tiempo, el impacto que puede tener entregar unas zonas de distensión, específicamente por el país, sin tener claridad cuáles son las condiciones y criterios y qué va a pasar”, recalcó en El Debate.

