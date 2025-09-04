“Asqueroso lo que está haciendo Gustavo Petro”, le dicen en vivo al presidente

Este miércoles, 3 de septiembre, el Gobierno del presidente Gustavo Petro recibió un duro golpe, luego de que Carlos Camargo fuera elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

Lo anterior llevó a que, al parecer, sea inminente un revolcón ministerial en el Gobierno Petro.

Por tanto, en medio de esa tormenta política al interior del Gobierno Petro, la senadora y precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, se despachó contra la gestión del jefe de Estado, quien está a pocos meses de finalizar su mandato.

“Es asqueroso, no encuentro otra palabra. Asqueroso lo que está haciendo Gustavo Petro, porque muestra su corrupción. Él ha manejado los cargos públicos de acuerdo con sus intereses políticos. Aquí no hay un proyecto de nación, aquí no hay un proyecto sobre lo que se quiere hacer en el comercio y entonces uno nombra a una persona que vaya a hacer eso que necesitamos: sacar a los informales adelante, abrir el crédito, buscar inversión extranjera. No, aquí lo que hay son cuotas burocráticas, despresando como si fuera un pollo asado el Estado”, dijo Valencia en El Debate de SEMANA.

Las declaraciones de la senadora del Centro Democrático se dan a propósito de la molestia al interior del Gobierno Petro, luego de que a María Patricia Balanta no le alcanzaran los votos en el Senado para ser magistrada.

De hecho, este mismo miércoles, el presidente Petro reconoció a través de su cuenta en X que Balanta era su candidata. Por lo tanto, el jefe de Estado reaccionó fuertemente en la citada red social.

“Excluyeron a la mujer y la negra bajo el infundio de que era mía y me tomaba la Corte. Mentirosos, sucios. Nunca había conocido a la señora Balanta, hasta hace tres días”, se lee en el post del presidente Petro, tras la postura que tomó el Congreso de la República este 3 de septiembre.

En línea con lo anterior, Valencia resaltó en El Debate que, ante el inminente revolcón ministerial, es muy notable que, cuando el Gobierno Petro obtiene alguna victoria, “nombran gente. Y cuando pierden, echan gente”.