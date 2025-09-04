Suscribirse

El Debate

Ventilan en vivo el objetivo que tenía Petro en la Corte Constitucional y por qué no le gustó la elección: “Se salvó el país”

El mandatario mostró su enojo después de que Carlos Camargo fuera seleccionado en el Congreso.

Redacción Debate
4 de septiembre de 2025, 5:30 p. m.
Presidente Gustavo Petro, en la ceremonia de ascenso al grado de brigadier general de los coroneles Sandra Liliana Rodríguez Castro y Andrés Fernando Serna Bustamante, de la Policía Nacional.
Presidente Gustavo Petro apoyaba a otra candidata. | Foto: Colprensa

Una gran polémica se ha desatado por cuenta de la reacción que tuvo el presidente Gustavo Petro después de que el Senado, por mayoría, eligiera a Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

Habla Paloma Valencia: &quot;Veo completamente DERROTADO a Gustavo Petro en 2026&quot; | El Debate

El jefe de Estado mostró su molestia por la decisión, ya que desde el petrismo se estaba apoyando a María Patricia Balanta.

Paloma Valencia, precandidata presidencial, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y se refirió al supuesto objetivo que tenía en mente el máximo mandatario, por el cual quería poner una ficha suya en el alto tribunal.

Gustavo Petro Carlos Camargo,
Petro aseguró que no confía en Camargo por el papel que cumplió como defensor del Pueblo. | Foto: SEMANA

“Esta decisión es contra el Gobierno, contra las ínfulas autoritarias de este gobierno, y esa manera que ha venido desarrollando de acabar el equilibrio de poderes”, comentó.

Contexto: “Asqueroso lo que está haciendo Gustavo Petro”, le dicen en vivo al presidente

La militante del Centro Democrático recordó que lo más importante en una democracia son los controles al poder para que, de esta forma, una persona o rama no se quede con el poder absoluto, sino que siempre exista una división.

“Esta era una batalla de controlar el apetito expansionista del poder del Gobierno”, remarcó. En esa línea, sostuvo que Petro buscaba quedarse con cinco votos al interior de la Corte y así no tener mayores trabas a sus ideas.

“Aquí se salvó el país de una constituyente. Lo digo porque cuando usted oye a Montealegre, a Leyva y a Petro, lo que ellos quieren es derogar la Constitución de 1991 a través de una papeleta que es ilegal, pero si usted tiene las mayorías en la Corte lo puede hacer”, comentó.

paloma valencia
La senadora dejó en claro que esto representa una dura derrota para el Ejecutivo. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Otro plan que supuestamente tendría el Ejecutivo, según Valencia, está relacionado con el calendario electoral de cara a lo que serán los comicios del próximo año.

La congresista se preguntó si la crisis de seguridad no la está permitiendo el Gobierno, teniendo en cuenta las acciones que se han llevado a cabo. Desde su punto de vista, esto podría estar dentro del objetivo de Petro.

Contexto: Elección magistrado Corte Constitucional: la oposición celebró la victoria de Carlos Camargo, así fue el intenso debate

“Podría ser intencional para sacar un decreto de conmoción interior o algo por el estilo, y decir: ‘Está tan grave la seguridad, que vamos a aplazar las elecciones’. Si tiene las mayorías en la Corte, lo puede hacer”, expresó.

Por todo esto, Paloma Valencia remarcó que era claro que había una serie de riesgos institucionales si la ‘ficha’ del jefe de Estado era escogida por el Senado en vez de Carlos Camargo.

“Todo esto termina siendo conjurado ya que no tiene las mayorías”, añadió.

Por otra parte, sobre la decisión del presidente de pedir la renuncia de los ministros que son cercanos a los partidos que no lo apoyaron en esta elección, la senadora calificó esto como “asqueroso”.

De acuerdo con ella, queda en evidencia la “corrupción” con la que Petro ha manejado el Gobierno desde que llegó a la Casa de Nariño. “Ha manejado los cargos públicos teniendo en cuenta sus intereses políticos”, sostuvo.

“Aquí lo que hay son cuotas burocráticas, están despedazando el Estado como si fuera un pollo asado”, complementó.

