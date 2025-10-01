Suscribirse

El Debate

Denuncian en vivo que “poderes mafiosos” quieren ayudar a que el petrismo se quede en el poder: “Se van a llevar una sorpresa”

Hay una gran preocupación por lo que pasará el próximo año en las elecciones a Presidencia.

Redacción Debate
1 de octubre de 2025, 5:21 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Hay gran hermetismo por lo que pueda llegar a pasar el próximo año de cara a lo que serán las elecciones en las que se elegirá el reemplazo del presidente Gustavo Petro.

&quot;Ni un voto para la izquierda&quot;: habla ANDRÉS GUERRA, precandidato presidencial | El Debate

Andrés Guerra, precandidato presidencial, habló en El Debate de SEMANA acerca de lo que será la carrera por llegar a la Casa de Nariño y, entre otras cosas, denunció un supuesto apoyo que tendría el petrismo para lograr que el candidato de Petro se lleve la victoria.

El senador del Centro Democrático destacó que hay una cuestión que le da mucha tranquilidad: el registrador Hernán Penagos. “Es conocedor, da garantías y cumple el casting ideal para el momento que vive el país”, dijo.

Senador Andrés Guerra, precandidato a la presidencia del Centro Democrático
Senador Andrés Guerra, precandidato a la presidencia del Centro Democrático. | Foto: Samantha Chavez

Yo sí creo en la institucionalidad y en las condiciones que tengamos para las elecciones del próximo año”, agregó.

Sin embargo, hay una cosa que, según dijo, le preocupa bastante: los poderes mafiosos locales. Guerra aseguró que Petro, por allá en el 2004, se volvió muy popular con este tema y, por lo mismo, cree que estos lo pueden estar apoyando para lograr que su proyecto continúe en marcha.

Contexto: Mauricio Cárdenas se lanza de frente contra Abelardo de la Espriella y lo reta en vivo: “Yo veo a un fantoche”

“La frase de esos poderes mafiosos es que le ayudan al que los deje trabajar”, comentó.

De hecho, el congresista afirmó que estos mismos “poderes mafiosos locales” apoyaron en su momento al hoy jefe de Estado para que llegara a la Casa de Nariño.

“Sigo insistiendo en el debate en el Senado para que Colombia conozca dónde están hoy los corredores importantes del narcotráfico de la siembra de la coca y en esos municipios establezcamos quién ganó en 2022. El país se va a llevar una sorpresa”, señaló.

“Gustavo Petro fue ayudado por esos poderes mafiosos en el 2022. Hoy usted relaciona los ocho polvorines, como el Catatumbo, Cauca, Nudo de Paramillo..., pone los municipios en donde está saliendo el oro y se encuentra una gran sorpresa: ahí se eligió a Petro”, complementó.

Senador Andrés Guerra, precandidato a la presidencia del Centro Democrático
Senador Andrés Guerra, precandidato a la presidencia por el Centro Democrático. | Foto: Samantha Chavez

En esa línea, reiteró que estos poderes mafiosos locales, de acuerdo con él, le están dando un gran apoyo al Pacto Histórico de cara a lo que serán las próximas elecciones.

Contexto: Advierten grave situación que pasaría en Colombia si el candidato de Petro gana las elecciones en 2026: “La debacle”

El precandidato presidencial recordó, además, que en Colombia hay actualmente más de 250 mil hectáreas de coca y todo este panorama lo pone como el país que entrega más del 70 % de la cocaína.

No va a ser fácil derrotar a Petro en las elecciones. Él es muy ágil, tiene condición, conoce la política colombiana y ahora también el Gobierno de manera interna”, apuntó.

Incluso, Guerra sostuvo que el presidente ya tiene a los “alfiles” que lo están ayudando para lograr que su proyecto continúe y que quede en el poder la persona que esté representando sus banderas.

Por lo mismo, el militante del Centro Democrático habló de la necesidad de que exista una gran unión de varios sectores políticos para derrotar al petrismo.

“Nuestra gran tarea es la unidad y la victoria, y que salgamos unificados a partir de marzo para que tengamos un candidato que pase a la primera vuelta”, complementó.

Gustavo PetropetrismoElecciones 2026Andrés Guerra

