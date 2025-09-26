Suscribirse

El Debate

Denuncian que Petro “está abusando de las comunicaciones” de Presidencia: en un grupo de WhatsApp entregan órdenes a jefes de prensa

Existe un grupo de WhatsApp de Prensa de la Presidencia de la República a través del cual dan polémicas directrices a ministerios, departamentos administrativos y agencias públicas.

Redacción Debate
26 de septiembre de 2025, 5:43 p. m.
Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Los departamentos de prensa de ministerios, departamentos administrativos y agencias públicas están siendo obligados, desde Presidencia de la República, a seguir unas polémicas directrices a las que llaman “activación digital”.

Contexto: Filtran orden desde Presidencia a entidades del Gobierno, horas antes del discurso de Petro en la ONU: “Queremos sumar esfuerzos”

La tal llamada “activación digital” consiste en obligar a los jefes de prensa de ministerios, departamentos administrativos y agencias públicas a compartir en redes sociales mensajes muy puntuales que indican en un grupo de WhatsApp de Prensa de la Presidencia de la República, de modo que las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en diferentes escenarios, se vuelvan tendencia.

En El Debate de SEMANA, el concejal Humberto ‘Papo’ Amín y el abogado Fabio Humar se refirieron a esa cuestionada estrategia desde el Gobierno Petro.

¿El presidente PETRO abusa de las comunicaciones de su Gobierno? Vea lo que pasó | El Debate

Para el cabildante Amín, es más que notable que el presidente Gustavo Petro está abusando de las comunicaciones a través de Prensa de Presidencia, que se encarga de entregar órdenes a través de dicho grupo de WhatsApp.

“Increíble ver cómo a raíz del presidente Petro en la ONU, vimos el famoso #PetroLíderMundial, que no es líder mundial de nada. Entonces, aquí lo que llama la atención es que, más allá de todo lo que viene pasando con las redes sociales de los diferentes organismos del Estado, lo que vemos es a un presidente abusando de las comunicaciones”, manifestó Amín en El Debate.

Contexto: “Gustavo Petro no es líder mundial de nada”, le dicen al presidente a propósito de los trinos articulados para elevarlo

De tal modo, el concejal indicó que aquello que están haciendo desde Prensa de la Presidencia de la República es “vergonzoso”, dado que están utilizando las redes sociales de las diferentes entidades públicas como “caja de resonancia de lo que él (Gustavo Petro) viene haciendo mal en el Gobierno”.

Contexto: “Gustavo Petro no tiene ni siquiera buena ortografía”, le dicen en vivo al presidente por estrategia ordenada de replicar sus mensajes

“Ver al Servicio Geológico manejando hashtags y hablando de la salud, y ver cómo todas las entidades nacionales empiezan a hablar de las temáticas que no les corresponden, solo porque ha sido una directriz del presidente Gustavo Petro; de que esa voz que él da, inclusive, muchas veces no va cargada de toda veracidad, sino que a veces bastante mentira lleva. Pone a todas las entidades nacionales a hablar de esto, lo cual me parece terrible", agregó Amín en El Debate.

Por su parte, el abogado Fabio Humar opinó que las entidades que están acatando las órdenes que entregan desde Prensa de Presidencia terminan abandonando la función puntual que tienen en sus departamentos de comunicaciones.

“Como lo decía el concejal Amín, ya todas la entidades del Estado son más gobiernistas que estatales. Con eso lo que quiero decir es que están transmitiendo mensajes que le pertenecen al Gobierno y al presidente de la República, dejando de lado y abandonando un poco la función de comunicación de cada una de esas entidades. Y el ejemplo perfecto que ponía el concejal Amín es: ahí tenemos un problema en el Servicio Geológico, que es un canal de comunicación para cuando hay terremotos, temblores. ¿Qué hace anunciando lo de Petro?”, aseveró Humar.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Se lo dije al mundo”: Gustavo Petro desde Nueva York reveló su decisión final sobre la “reelección”

2. Trump advierte a Netanyahu y asegura que “no permitirá la anexión de Cisjordania” de parte de Israel

3. Primera decisión de América de Cali sobre Rodrigo Holgado, tras ser suspendido por la FIFA

4. Presidentes de altas cortes responden por denuncias de SEMANA sobre la fiscal Luz Adriana Camargo

5. Decisión con Luis Díaz en Bayern se volvió costumbre: hay confirmación desde Alemania

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroPresidencia de la República

Noticias Destacadas

gustavo bolívar Precandidato

Gustavo Bolívar habla sobre el escándalo en la Unidad de Víctimas revelado por SEMANA: “La corrupción no es el cambio”

Redacción Semana
Gustavo Bolívar y Daniel Quintero

Gustavo Bolívar pide en vivo a Daniel Quintero que abandone consulta del Pacto Histórico y le hace propuesta: “Ese es su lugar”

Redacción Debate
gustavo bolívar Precandidato

VIDEO | Gustavo Bolívar dice estar preocupado de que “otras fuerzas” ganen la consulta de la izquierda por cuenta de Daniel Quintero

Redacción El Debate

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.