Denuncian que Petro “está abusando de las comunicaciones” de Presidencia: en un grupo de WhatsApp entregan órdenes a jefes de prensa

Los departamentos de prensa de ministerios, departamentos administrativos y agencias públicas están siendo obligados, desde Presidencia de la República, a seguir unas polémicas directrices a las que llaman “activación digital”.

La tal llamada “activación digital” consiste en obligar a los jefes de prensa de ministerios, departamentos administrativos y agencias públicas a compartir en redes sociales mensajes muy puntuales que indican en un grupo de WhatsApp de Prensa de la Presidencia de la República, de modo que las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en diferentes escenarios, se vuelvan tendencia.

En El Debate de SEMANA, el concejal Humberto ‘Papo’ Amín y el abogado Fabio Humar se refirieron a esa cuestionada estrategia desde el Gobierno Petro.

Para el cabildante Amín, es más que notable que el presidente Gustavo Petro está abusando de las comunicaciones a través de Prensa de Presidencia, que se encarga de entregar órdenes a través de dicho grupo de WhatsApp.

“Increíble ver cómo a raíz del presidente Petro en la ONU, vimos el famoso #PetroLíderMundial, que no es líder mundial de nada. Entonces, aquí lo que llama la atención es que, más allá de todo lo que viene pasando con las redes sociales de los diferentes organismos del Estado, lo que vemos es a un presidente abusando de las comunicaciones”, manifestó Amín en El Debate.

De tal modo, el concejal indicó que aquello que están haciendo desde Prensa de la Presidencia de la República es “vergonzoso”, dado que están utilizando las redes sociales de las diferentes entidades públicas como “caja de resonancia de lo que él (Gustavo Petro) viene haciendo mal en el Gobierno”.

“Ver al Servicio Geológico manejando hashtags y hablando de la salud, y ver cómo todas las entidades nacionales empiezan a hablar de las temáticas que no les corresponden, solo porque ha sido una directriz del presidente Gustavo Petro; de que esa voz que él da, inclusive, muchas veces no va cargada de toda veracidad, sino que a veces bastante mentira lleva. Pone a todas las entidades nacionales a hablar de esto, lo cual me parece terrible", agregó Amín en El Debate.

Por su parte, el abogado Fabio Humar opinó que las entidades que están acatando las órdenes que entregan desde Prensa de Presidencia terminan abandonando la función puntual que tienen en sus departamentos de comunicaciones.