“Contra Fabio Ochoa y los Ochoa se han dicho muchas cosas infames; que participaron en la voladura del avión de Avianca. No, no es cierto. Eso, algunos fueron los montajes de alias Popeye, que yo en vida de Popeye lo dije. El señor Fabio Ochoa Vásquez no tiene enemigos porque, además, del cartel de Medellín, era el más pensante, el más serio, el más señor, el más caballero”, dijo el jurista Salazar.