Enrique Peñalosa dice lo que haría con Petro si se convierte en presidente: “Me interesa que Colombia salga adelante”

El exalcalde se refirió al panorama electoral y habló del jefe de Estado.

Gustavo Petro y Enrique Peñalosa.
Gustavo Petro y Enrique Peñalosa. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Semana

Se acorta el tiempo para las elecciones presidenciales, pero todavía se tienen varios precandidatos que aspiran a llegar a la Casa de Nariño.

Enrique Peñalosa es uno de los aspirantes a la presidencia, para lo cual deberá derrotar primero a sus compañeros de la Gran Consulta por Colombia, por lo que no la tiene para nada fácil.

El exalcalde de Bogotá habló en El Debate de SEMANA acerca del panorama electoral y aprovechó para referirse al presidente Gustavo Petro y su Gobierno. Entre otras cosas, dijo lo que haría frente al máximo mandatario si es que se impone en los comicios y lo sucede en el poder.

Presidente Gustavo Petro presenta nuevo pasaporte colombiano.
Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

“Estamos a punto de terminar la presidencia de Petro y ha habido el incremento más gigantesco en el gasto de un Gobierno en la historia de Colombia; esto no es discutible, esto es público”, señaló.

Proponen en vivo una “legislación de guerra” tras el caso de Diana Ospina en Bogotá: “Vamos a vivir seguros”

Advierten el principal peligro que hay si Iván Cepeda gana las elecciones y sucede a Gustavo Petro: “Queda aterrado”

Por lo mismo, cuestionó que, pese a todo el dinero que se ha gastado, hasta el momento no se tiene ningún “gran proyecto” en el que se haya avanzado. “Los ciudadanos oyen es a Petro atacando, diciendo que el metro no le gusta, ¿pero cuál es el proyecto de él que esté andando?”, se preguntó.

En ese sentido, afirmó que si a las personas les gustaría tener a un gobernante que odie y persiga opositores, tienen que votar por Iván Cepeda. Tras esto, contó lo que piensa hacer con Petro si se convierte en el nuevo inquilino de la Casa de Nariño.

“Yo sucedí a Petro, pero una vez que me posesioné, yo nunca mencioné a Petro, ni voy a mencionarlo cuando sea presidente, ni me voy a dedicar a perseguirlo o encarcelarlo. Si la justicia tiene algo contra él, es otra cosa. A mí lo que me interesa es que Colombia salga adelante”, comentó.

Por otra parte, Peñalosa confesó que lo pone muy feliz ver la forma en la que ha venido avanzando el metro en Bogotá, más allá de las críticas que han llegado del Gobierno y del propio jefe de Estado.

“Ese es un ejemplo perfecto y me hace muy feliz porque Claudia López lo demandó para matarlo, Petro hizo todo para pararlo, pero estaba tan bien hecho todo que no pudieron y ahí está avanzando milimétricamente”, manifestó.

El exalcalde dejó en claro que todo esto se logró gracias al increíble trabajo que tuvo con todo su equipo, ya que cada una de las personas fue importante para conseguir este logro, que poco a poco va avanzando.

