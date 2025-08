¿Expresidente Álvaro Uribe Vélez puede quedar libre? Las tesis de Iván Cancino y Francisco Bernate

“Creo que tiene altas probabilidades de prosperar [la acción de tutela], aun cuando considero que el Tribunal se va a cuidar mucho, porque viene con una medida provisional, es decir, tiene que resolverse en las próximas 24 horas si se ordena, o no, la libertad del expresidente Uribe”, dijo Bernate en El Debate.

Cancino también manifestó en El Debate que, en el caso del expresidente Uribe, no ha operado la lógica “ni la línea jurisprudencial”, hasta ahora.

“Si uno mirara solamente en derecho, obviamente —primero— no tendría que haber sido capturado [Uribe] de manera inmediata. De tal manera que aquí están pasando cosas que no son lo que debe ocurrir. Si fuera una interpretación respetuosa de la línea jurisprudencial y de la sentencia de unificación sobre la materia, tendrían que revocar esa parte de la decisión, o por lo menos la medida cautelar para que él (Uribe) pueda seguir en libertad, hasta tanto no sea absolutamente firme la decisión”, expuso Cancino en El Debate.