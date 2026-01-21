El Debate

Katherine Miranda dice que votará en la Gran Consulta por Colombia y le pidió a Fajardo que se sume: “O nos unimos o nos hunde el petrismo”

Actualmente, la Gran Consulta por Colombia está integrada por nueve precandidatos presidenciales.

Redacción Debate
21 de enero de 2026, 6:52 p. m.
El bloque de la Gran Consulta por Colombia sigue creciendo y ya son nueve los precandidatos presidenciales que hacen parte esa coalición, cuya consulta interpartidista se llevará a cabo en marzo. De allí saldrá el candidato a la Presidencia de la República.

De tal modo, actualmente la componen: David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa y Paloma Valencia.

A propósito, en El Debate de SEMANA, Katherine Miranda, congresista y aspirante al Senado, anunció que votará en la Gran Consulta por Colombia y le pidió al precandidato presidencial Sergio Fajardo que se sumara a esa coalición de centroderecha.

Si bien Miranda no dijo por quién votará en la Gran Consulta por Colombia, aseguró que se debe premiar el liderazgo colectivo.

“Hay que premiar este grupo de políticos que representa cosas muy variadas, pero que entendieron que en la diversidad se puede construir, que en la diferencia se puede construir. Y siento que ese es un llamado válido para hacer la paz en medio de tanta polarización y disputa”, dijo en El Debate.

Para Miranda, los nueve precandidatos presidenciales de la Gran Consulta por Colombia le están demostrando al país que se puede “ser diferente sin ser enemigos”.

“Me encanta que estén mujeres, académicos. Me parece que es un revuelto interesante y todos son admirables”, destacó la congresista.

Fuerte enfrentamiento entre Juan Manuel Galán y Daniel Palacios en redes por decisiones de la Gran Consulta: “La incoherencia es absoluta”

“O nos unimos o nos hunde el petrismo”

Al ser consultada en El Debate sobre si el precandidato presidencial Sergio Fajardo se debería unir a la Gran Consulta por Colombia, Miranda fue enfática al decir: “Sin lugar a dudas”.

“Yo siento que Fajardo tiene que entender el momento histórico que está viviendo el país y la verdad es que o nos unimos o nos hunde el petrismo. Y eso lo tiene que tener claro Sergio Fajardo y toda la ciudadanía. También siento que la ciudadanía debe votar en masa el día de las elecciones del Congreso, por esa Gran Consulta. Es un mensaje poderosísimo de trabajo colectivo”, destacó Miranda.

