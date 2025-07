Le ‘cantan la tabla’ a Petro tras su accidentada alocución: “Perros, estatuas, hipopótamos, tambores”

“Petro no sabe hacer política sin destruir. No sabe hacer política sin fomentar la envidia, el odio, sin el insulto y la agresión personal. Él se imagina, junto al Pacto Histórico, que desde mayo o junio estarán en una oposición feroz al nuevo gobierno […]. Lo otro, lo del gabinete, ya es una señal clara de la esquizofrenia propia del adicto, del delirio de persecución, de esa psicopatía que ha acompañado al presidente en todo momento. ¿Por qué lo dejan hacer eso?, ¿por qué no hay nadie que le diga: ‘Oiga, presidente, usted está alcoholizado, venga siéntese aquí un ratico, no vaya a hablar esta noche, porque ocupa el espacio mediático’”, destacó en El Debate el director del Movimiento Salvación Nacional.