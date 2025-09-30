¿Maduro caerá? “Yo espero que él no coma natilla en Miraflores”

Paola Holguín, precandidata presidencial, habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista, en la que habló de la coyuntura política con miras a 2026, la también senadora analizó la presión que Estados Unidos ejerce sobre Venezuela a través de los ejercicios militares en el Caribe.

“Yo espero que él no coma natilla en Miraflores por lo siguiente. Primero, porque es claro y ya cualquier acción contra el régimen de Maduro es legítima y es legal porque ya él fue declarado el comandante del Cartel de los Soles, porque el Cartel de los Soles es una estructura narcotraficante y terrorista. Y cuando es así, se aplica una legislación diferente”, aseveró.

“Y le voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros atacamos el campamento de Raúl Reyes en Sucumbíos, Ecuador, la acción fue legítima y legal porque no era contra el pueblo ecuatoriano, no era contra el país, era contra un campamento terrorista. Por eso fue legítima y legal la acción. Hoy cualquier acción contra Maduro y su combo es legítima”, agregó.

“Yo creo que aquí nosotros no podemos dar tregua contra los jefes, contra los comandantes de estructuras narcotraficantes y terroristas”, respondió, cuando se le preguntó por las posibilidades de que Estados Unidos ingrese a Venezuela por Maduro.

“El narcotráfico del terrorismo no tienen fronteras. Y la paz en Colombia, la seguridad en Colombia, está muy vinculada a que salga el narcorégimen de allá. Porque ellos han tenido albergue, porque ellos han tenido protección”, insistió.

Vea aquí sus declaraciones completas:

Venezuela tiene listo un decreto para declarar un estado de excepción que da poderes especiales al presidente Nicolás Maduro en caso de que Estados Unidos ataque al país, tras la movilización de sus tropas al Caribe.

Washington desplegó ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear como parte de un plan para combatir el narcotráfico en el Caribe, donde asegura que destruyó al menos tres embarcaciones supuestamente cargadas con drogas provenientes de Venezuela con un saldo de al menos 14 fallecidos.

“Ya hoy arrancó el proceso de consulta del decreto constitucional de estado de excepción para decretar un estado de conmoción exterior (…) y proteger a nuestro pueblo”, dijo Maduro durante su programa de televisión.

Las consultas son para evaluar “los alcances” de este decreto en caso de que Venezuela sea “agredida por el imperio estadounidense”, añadió el mandatario, que presentó la semana pasada el decreto como una propuesta.

Más temprano, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, mostró una copia del decreto que, según fuentes gubernamentales, aún no ha sido firmado por el presidente.

Rodríguez dijo que con este decreto Maduro podrá “actuar en materia de defensa y seguridad” si Estados Unidos “se llega a atrever a agredir a nuestra patria”.

“Hay una Venezuela compacta en la defensa de nuestro país, preparada para la defensa de Venezuela”, insistió Rodríguez en un acto al que acudió el cuerpo diplomático acreditado en Caracas. “Jamás entregaremos la patria”, dijo.

El decreto de conmoción está contemplado en una ley de estados de excepción e incluye la “restricción temporal” de derechos constitucionales.

El director de la oenegé Acceso a la Justicia, Ali Daniels, manifestó a la AFP que la “suspensión o limitación de derechos que no se ajusten a la realidad” es la “principal preocupación” de su organización.

Maduro llamó al alistamiento en las reservas militares y ordenó ejercicios de la Fuerza Armada, así como simulacros para situaciones de emergencia.

Venezuela ya denunció ante la ONU las maniobras de Estados Unidos en el Caribe. Según Maduro, hubo “un buen feedback” en una reunión privada entre su canciller Yván Gil, y el secretario general, Antonio Guterres.