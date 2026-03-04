Mario Hernández contó en vivo lo que haría con Petro si se pudieran reunir: “A las buenas no van a aprender”

Mario Hernández, quien está aspirando al Senado por el Centro Democrático, habló en El Debate de SEMANA acerca del Gobierno y del presidente Gustavo Petro.

El empresario aseguró que durante estos más de tres años de la actual administración, nunca se ha reunido con el máximo mandatario. “Me lo propusieron, le dije que viniera a almorzar a la empresa y veía cómo nos ganábamos la platica, pero nunca fue”, comentó.

En ese sentido, sostuvo que la invitación todavía está en pie y que le gustaría que Petro pueda ir a su compañía para hablar con los empleados. “Es que los políticos nunca han generado un empleo”, dijo.

Mario Hernández, empresario y aspirante al Congreso. Foto: Paula Lopez - Semana

Si es que la reunión se llega a dar, Hernández afirmó que le preguntaría por qué siempre se mostró en contra de los empresarios y le recordaría que si estos no existieran en el mundo, tampoco habrían impuestos y, por lo tanto, forma de recaudar recursos para el Estado.

Por lo mismo, puso de ejemplo la forma en la que otros países, como Japón o China, se han venido desarrollando en los últimos años en diferentes sectores. “Es que hay que facturar”, expresó.

“Todos tenemos que trabajar, un árbol de mango trabaja dando frutos, con eso se paga el terreno en donde está, la obra y le da plata a la gente”, señaló.

Otro de los temas que le gustaría hablar con el presidente, según dijo, es el de la llamada paz total, una de las principales banderas del gobierno, pero que ha recibido fuertes críticas por la situación de inseguridad que se vive en muchas zonas del país.

Presidente Gustavo Petro. Foto: PRESIDENCIA

El empresario cuestionó que con esta política se haya beneficiado a los delincuentes, mientras que al mismo tiempo se le generaban más problemas a las personas del común. “Miren cuántos municipios están en manos de la guerrilla”, apuntó.

Asimismo, dejó en claro que esto afecta diferentes sectores, ya que, entre otras cosas, ocasiona que se frene la inversión en Colombia. “A las buenas no van a aprender. Pienso que los guerrilleros, cada vez que los llamamos, creen que pueden tomar el poder, pero eso no es así”, manifestó.

“Yo no sé qué nos pasa en el país y en el mundo. (...) Todo lo quieren fácil, pero esto hay que trabajarlo, ser honestos, transparentes y ayudar”, complementó.

Hernández fue más allá y afirmó que está de acuerdo con que un país sea gobernado como una compañía, recordando que los empresarios siempre están buscando utilidades para sostenerse y poder generar empleo.

Además, aprovechó para cuestionar la gran cantidad de impuestos que hay en el país y lo altos que son. “Si el país se maneja como una empresa, no se botaría la plata”, dijo.