Mario Hernández revela reunión con Germán Vargas Lleras con miras a elecciones de 2026: “Se van a necesitar coscorrones”

“A mí me gustaría que se lanzara porque, para la situación del país, y como se va a recibir el país, se necesita una persona así. Ahí hablé con él y le dije que aprovecháramos y le hiciéramos publicidad al coscorrón , porque vamos a necesitar muchos coscorrones”, indicó Hernández.

El empresario también manifestó que, si bien las elecciones de 2026 estarán bien reñidas, el país lo que necesita es que quien llegue a la Casa de Nariño sea una persona muy profesional que piense realmente en Colombia “ y si no nos unimos con un candidato, pues no salimos (...) Estamos esperando qué pasa. Esto de aquí a junio, julio, ya sabemos cómo va todo”.

“Claudia López es una candidata excelente, ella lleva toda la vida trabajando en política, sabe mucho de la política, como se hacen las campañas y todo. Me imagino que no está apoyando a Petro ahora, porque el que apoya a Petro pues no tiene votos. Ella está buscando espacio (...) Se está acomodando, está buscando su espacio. Y a ella le interesa ser presidenta de Colombia, ese es su sueño. Ojalá lo hagan bien, ojalá pensemos en la comunidad, ojalá construyamos un mejor país. Hay mucho por hacer”, aseveró Hernández.