Mario Hernández anuncia qué pasará con su empresa y sus empleados si la consulta popular de Petro pasa en Senado y en las urnas

El empresario Mario Hernández habló con El Debate de SEMANA. En la entrevista analizó la reforma laboral que el Congreso le hundió al presidente, Gustavo Petro, y que contemplaba, por ejemplo, montos mayores de pagos por horas extra en un fin de semana para empleados y pagar por las mismas desde las 7 de la noche, entre semana.

De acuerdo con el empresario, la consulta popular no es otra cosa que una campaña política, un termómetro, con el cual el presidente, Gustavo Petro, busca calcular su incidencia política con miras a las elecciones de Congreso y presidenciales de 2026. De todas maneras, dijo, es bueno para el país que no haya prosperado dicha reforma en el Senado, al tiempo que consideró que nada bien le fue al mandatario en sus convocadas marchas toda vez que, sostuvo, ni trasladando la gente que suele trasladar logró hacerla tan multitudinaria como esperaba.

“La caída de la reforma laboral es una buena noticia para Colombia. No tenía una concepción de fondo, un plan que se convirtiera verdaderamente en nuevos empleos. Afectaría la movilidad laboral y el empleo en sectores claves para la población que requerían turnos más allá de jornadas convencionales. Tales es el caso del comercio, restaurantes, hoteles, empresas de vigilancia, entre otras. En el comercio, en muchas partes del mundo abren 24 horas al día. Para que la gente pueda ir a comprar, aquí no se puede hacer eso. Generaba más ineficiencia y pérdida que productividad. Encarecía, por la inclusión de costos no laborales, el empleo en el sector formal de la economía y desincentivaba la contratación formal y aumentaba los costos, que al final lo paga el consumidor. Lo paga el producto”, explicó el empresario.

“La izquierda está en campaña, entonces mira eso ofreciendo cosas que no puede y que nos vuelve más ineficientes. Sí, hay que pagarle a los empleados las horas extras, todo eso, pero no desde tan temprano porque todo eso nos vuelve menos competitivos, menos eficientes”, agregó el empresario Mario Hernández. “Todos los costos los paga el producto, eso nos hace ineficientes y eso es una inflación y no genera empleo, ¿no? Al contrario, yo creo que va a generar desempleo”, agregó.

Vea la entrevista completa con el empresario Mario Hernández:

Cuando se le preguntó qué pasaría con su compañía bajo el escenario de que la consulta popular pase en Senado y en las urnas, Mario Hernández explicó: “Sí no hay venta y si no hay consumo, pues hay desempleo y las fábricas se quiebran, ¿no? Además que todo lo paga el producto, todo absolutamente todo va a costo. Esto te encarece la vida y te encarece los productos”, aseveró. “Nos perjudica en las tiendas, en los almacenes que se abren hasta las 9 de la noche, sábados y domingos, por cómo liquidar las personas y si cae la demanda, pues lógico que no generamos empleo. Entonces, sube el producto y la gente con el poder adquisitivo no puede comprar muchas cosas”, aseveró, al indicar que tomaría las medidas a lugar bajo este escenario.

“El presidente está haciendo campaña, entonces es muy complicado así”, insistió el empresario Mario Hernández al señalar que es complejo llegar a acuerdos con un jefe de Estado pensando en las elecciones de 2026. “No le ha ido bien al presidente con estos llamados a la calle. Salió la gente que traen y que pagan los camiones y la cosa. Y si quiere hacer las reformas por elección, vamos a elecciones. Él necesita 13, 14 millones de votos; no saca 5 millones. Vamos a elecciones, vamos a mirar. Yo creo que vamos a quedar vacunados contra la izquierda”, acentuó.