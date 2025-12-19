“No queremos el precipicio de Iván Cepeda ni el de Abelardo de La Espriella”

Vicky Dávila, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria, quienes hacen parte de la coalición La Gran Consulta por Colombia, hablaron con El Debate, de SEMANA.

En el marco de la exposición de su alianza con miras a las elecciones presidenciales de 2026, el exgobernador Aníbal Gaviria señaló: “Nosotros no queremos la segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella y mucho menos la Presidencia y la continuidad del actual Gobierno y eso es lo que representamos y eso es lo que íntimamente, con toda convicción, creemos que quieren los colombianos. Los colombianos no quieren que los llevemos al mismo tema de hace tres años, entre el precipicio de Petro o el precipicio de Rodolfo. Ahora no queremos el precipicio de Cepeda o el precipicio de De la Espriella. Por eso es que nosotros estamos construyendo una opción”.

Vea aquí El Debate, completo:

“Lo que estamos viendo en muchas de las encuestas que hoy presentan es que no hay un liderazgo, hay números mayores, pero hay una cantidad de colombianos enorme que no se sienten cómodos, que no se sienten representados en esas opciones y eso es lo que quiere la Gran Consulta por Colombia, representar esa opción que verdaderamente interprete cosas fundamentales que hoy hemos escuchado en todo el recorrido por Colombia”, agregó Gaviria.

Según el manifiesto de los referidos aspirantes, la consulta permitirá que los votantes elijan libremente al aspirante que represente un proyecto serio y viable para Colombia. Dentro de los acuerdos hechos por los seis precandidatos están la no formulación de una encuesta, el consenso para el ingreso de nuevos integrantes y los votos de la mayoría para salir de dicho grupo.

Los aspirantes han dicho que la puerta quedará abierta para que nuevos liderazgos de partidos políticos de centro y derecha se integren a la consulta. Le dejan la vía libre a la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, para conversar sobre la posibilidad de una unión.

Sin embargo, aseguran que solo se podrán integrar a la consulta candidatos con los que tengan puntos en común, que posean visiones de país que se alinean con lo que piensan para el futuro de Colombia y con quienes sepan hacer equipo para avanzar.

“A Iván Cepeda lo vamos a confrontar y vamos a rechazar todas sus tesis, que son estatizadoras. Iván Cepeda lo que representa es la continuidad del Gobierno de Gustavo Petro. Iván Cepeda ha dicho en las últimas dos semanas tres cosas que hay que resaltar. Primero, que Gustavo Petro es el mejor presidente que ha tenido en la historia de Colombia. Yo considero todo lo contrario, yo considero que ha sido un presidente inefectivo, un presidente que le creó a Colombia una expectativa, unas promesas, no las ha cumplido y es un presidente que no es el modelo, porque es un presidente incumplido, un presidente que se desaparece, un presidente que no lidera un equipo, es un equipo disfuncional, lo que ha habido en este gobierno son peleas permanentemente entre ellos”, dijo Mauricio Cárdenas.

“Segundo, Iván Cepeda dijo que le daría continuidad a la política de paz total. Craso error, la política de paz total nos tiene inundados de coca y con los grupos armados organizados controlando el territorio colombiano. Nosotros lo que representamos son la firmeza, las decisiones contundentes para recuperar la seguridad de los colombianos. Y en tercer lugar, Iván Cepeda continúa atacando al sector privado con esa agenda de estatización. Entonces, lo que hay es que refutarlo. Lo que queremos es que salga el escenario y que debata con nosotros. Él está escondido, él no sale a dar la controversia, él no sale a generar el espacio para dar ese debate. Nosotros vamos a hacerlo, vamos a confrontarlo”.