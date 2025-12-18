EL DEBATE

“Después no se quejen”: les dicen a los empresarios que se reunieron con el precandidato Iván Cepeda

El precandidato del Pacto Histórico se reunió este miércoles con empresarios de diferentes gremios.

GoogleSiga El Debate en Google Discover y encuentre todo el análisis que marca la coyuntura del día

Redacción Debate
18 de diciembre de 2025, 5:25 p. m.
El precandidato Iván Cepeda.
El precandidato Iván Cepeda. Foto: COLPRENSA
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento
Suscríbase ahoraMás información
*Aplican términos y condiciones

Mas de El Debate

Iván Cepeda

“Después no se quejen”: les dicen a los empresarios que se reunieron con el precandidato Iván Cepeda

Estas son las propuestas de los integrantes de la Gran Consulta por Colombia

Estas son las propuestas de los integrantes de la Gran Consulta por Colombia

Representante a la Cámara, Miguel Polo Polo.

VIDEO | Miguel Polo Polo aclara por qué se fue con Abelardo de la Espriella y no con María Fernanda Cabal, su mentora y quien le reclamó

Congreso reforma a la salud en Comisión Séptima

VIDEO | Reforma a la salud se hundió, ¿qué sigue? “Absoluto fracaso, 63 ministros”

El discurso del presidente Gustavo Petro será el derrotero para determinar cómo estarán las relaciones entre la Casa de Nariño y el Congreso.

“Grandes reformas de Petro han estado cargadas de soberbia, arrogancia e ideología”

Se hundió la reforma a la salud: ¿qué pasa con los proyectos del Gobierno Petro?

Se hundió la reforma a la salud: ¿qué pasa con los proyectos del Gobierno Petro?

Paloma Valencia e Iván Cepeda.

¿Cómo derrotar a Iván Cepeda? Los escenarios tras la designación de Paloma Valencia como candidata del Centro Democrático

Paloma Valencia y los desafíos que tendrá como candidata presidencial

Paloma Valencia y los desafíos que tendrá como candidata presidencial

El Mirador del Sol, que estará ubicado en El Gran Malecón del Mar, en Cartagena (Colombia)

El nuevo destino turístico con el que contarán los colombianos: “Será el más bello del mundo”

El Debate, Yesid Lancheros, director de Semana, desde Cartagena con el Alcalde Dumek Turbay.

VIDEO | Dumek Turbay: “No hay un ladrillo pegado del presidente Petro en Cartagena”

Noticias Destacadas