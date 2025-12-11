Suscribirse

Confidenciales

“Presidente Uribe, Cepeda es un peligro para el país, por favor, no desista para la gran consulta”: Vicky Dávila

Dávila pidió a Uribe no abandonar la idea de una gran consulta y convocar a todas las figuras que han ejercido oposición seria al gobierno Petro.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 2:33 a. m.
Vicky Dávila y Álvaro Uribe Vélez
Vicky Dávila y Álvaro Uribe Vélez | Foto: SEMANA

La candidata presidencial Vicky Dávila hizo este jueves, 11 de diciembre, un llamado directo al expresidente Álvaro Uribe para que mantenga su papel como articulador de una amplia coalición opositora de cara a las elecciones de 2026.

Contexto: Vicky Dávila radicó 1,3 millones de firmas para avalar su candidatura presidencial: “Nos inspira la lucha de años de María Corina Machado”

En medio de la rueda de prensa que ofreció, luego del registro de las firmas que avalan su candidatura, Dávila afirmó que el país atraviesa un momento decisivo y que la oposición no puede darse el lujo de llegar fragmentada.

Según Dávila, Uribe ha sido “un ancla de unidad” desde hace varios meses y debe seguir siéndolo pese a las diferencias internas. Sostuvo que hoy existe un bloque opositor más claro, luego de que varios aspirantes se retiraran de una eventual consulta.

También fue enfática en decir que los ciudadanos esperan cohesión entre quienes han ejercido una oposición “seria” durante el gobierno de Gustavo Petro.

Contexto: Vicky Dávila advierte que el Gobierno seguirá “metiendo la mano a las elecciones” e hizo preocupante alerta sobre Jóvenes en Paz

La candidata, además, lanzó una advertencia: señaló al senador Iván Cepeda, candidato único de la izquierda y del petrismo, como “un peligro para el país” y sostuvo que esa es otra razón para consolidar un frente común.

Rueda de prensa precandidata presidencial Vicky Dávila, en la entrega de firmas a la Registraduria.
Rueda de prensa precandidata presidencial Vicky Dávila, en la entrega de firmas a la Registraduria. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En su propuesta, Dávila pidió a Uribe no desistir de la idea de una consulta interpartidista y respaldar el surgimiento de una candidatura “sólida e intachable”.

Mencionó, además, que en ese eventual bloque deberían confluir figuras de distintos sectores, incluidas las tres precandidatas del Centro Democrático: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. También, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo y Daniel Palacios, entre otros.

Su mensaje concluyó con una petición al expresidente Uribe para mantener el liderazgo que, según ella, puede garantizar una oposición unificada rumbo al 2026.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Premios Mujeres de Éxito 2025 reconocen a 12 líderes por su impacto social y su aporte al liderazgo femenino en Colombia

2. ¿Putin enseñó un misil nuclear imposible de detener? Todo sobre el Burevestnik: “Nadie más en el mundo tiene uno así”

3. La novedad que dio el DT de Nacional para la final de Copa Betplay ante el Medellín: “Podemos contar con él”

4. Polémico despido en la Fórmula 1; principal figura se llevará millonaria indemnización

5. Nicolás Maduro arremete contra Trump y denuncia “secuestro” y “piratería” por buque petrolero confiscado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Vicky DávilaAlvaro UribeElecciones 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.