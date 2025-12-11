Confidenciales
“Presidente Uribe, Cepeda es un peligro para el país, por favor, no desista para la gran consulta”: Vicky Dávila
Dávila pidió a Uribe no abandonar la idea de una gran consulta y convocar a todas las figuras que han ejercido oposición seria al gobierno Petro.
La candidata presidencial Vicky Dávila hizo este jueves, 11 de diciembre, un llamado directo al expresidente Álvaro Uribe para que mantenga su papel como articulador de una amplia coalición opositora de cara a las elecciones de 2026.
En medio de la rueda de prensa que ofreció, luego del registro de las firmas que avalan su candidatura, Dávila afirmó que el país atraviesa un momento decisivo y que la oposición no puede darse el lujo de llegar fragmentada.
Vicky Dávila le hizo un llamado al expresidente Álvaro Uribe para que continúe con el propósito de unión entre distintos candidatos para el 2026. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/CoYP2XhVfh— Revista Semana (@RevistaSemana) December 11, 2025
Según Dávila, Uribe ha sido “un ancla de unidad” desde hace varios meses y debe seguir siéndolo pese a las diferencias internas. Sostuvo que hoy existe un bloque opositor más claro, luego de que varios aspirantes se retiraran de una eventual consulta.
También fue enfática en decir que los ciudadanos esperan cohesión entre quienes han ejercido una oposición “seria” durante el gobierno de Gustavo Petro.
La candidata, además, lanzó una advertencia: señaló al senador Iván Cepeda, candidato único de la izquierda y del petrismo, como “un peligro para el país” y sostuvo que esa es otra razón para consolidar un frente común.
En su propuesta, Dávila pidió a Uribe no desistir de la idea de una consulta interpartidista y respaldar el surgimiento de una candidatura “sólida e intachable”.
Mencionó, además, que en ese eventual bloque deberían confluir figuras de distintos sectores, incluidas las tres precandidatas del Centro Democrático: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. También, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo y Daniel Palacios, entre otros.
Su mensaje concluyó con una petición al expresidente Uribe para mantener el liderazgo que, según ella, puede garantizar una oposición unificada rumbo al 2026.