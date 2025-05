¿Por qué esperaron cinco horas a Petro? Congresistas hablan de los buses y la cantidad de comida repartida al “pueblo” de Barranquilla

“Ya no tienen que quitarle plata a los bandidos para hacer, sino que el contribuyente sano es el que le está patrocinando a Petro todo este poco de guachafitas que no sirven para nada”, agregó el congresista.

A su turno, Antonio Zabaraín, senador del partido Cambio Radical, dijo: “En el mismo sentido que se pronunció el senador. Está en las redes. Hay videos de buses, pero dice que contrataron alrededor de 250 buses , inclusive estoy averiguando porque me llegó una información de con qué empresa contrataron esos buses, yo voy a tratar en la medida en que me sea posible corroborar esa información porque yo sí no voy a hacer el papel de calumniador barato".

“Se dice que repartieron 10.000 almuerzos y 10.000 mercados y yo sí vi en esos videos, en esas redes, a la gente con bolsas de mercados en la mano y con la caja del almuerzo en la otra mano. ¿Eso con qué se hace? Con dinero público, en esta oportunidad. También ya hay indicios, tengo información de que fue una de las agencias del Estado. No doy nombre porque, como lo dije anteriormente, no quiero transitar por los caminos de la calumnia", agregó.

Carlos Mario Farelo, senador del partido Cambio Radical, agregó que el presidente es irrespetuoso con llegar a la hora que quiere. “Las horas, yo creo que lo que más debe uno respetar y considerar a las personas es su dignidad. Y eso es lo que él no tiene, él no siente respeto por nadie ni por él propio. Entonces, yo creo que aquí seguiremos adelante. También quiero decirle al presidente Petro que a mí me eligieron casi 90.000 colombianos. A esos mismos 90.000 colombianos les está faltando el respeto, los está ofendiendo, les está haciendo entender el desespero que tienen, pero nuestra paciencia será mayor que el desespero de él y seguiremos dando la lucha incansablemente por el bien, no solo de los 90.000 colombianos que nos acompañaron, sino por todo un país. Que Dios los bendiga y bendiga a este país que tanto necesita de su acompañamiento”.