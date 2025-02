Tras reunión con Petro, gobernadores anhelan desde ya un nuevo gobierno: “Dan ganas de llorar”

“Lo que decimos en las regiones no tiene eco en el Gobierno nacional (...) Aquí nos estigmatizan, este un país que se está polarizando mucho, derecha o izquierda. Así no se puede gobernar. Yo gobierno para 1.100.000 personas, no para las 185.000 que me votaron. El llamado para el presidente es que gobierne para 50 millones de ciudadanos que necesitan soluciones”, subrayó.