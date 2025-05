“Yo no puedo guardarme nada”: senador Paulino Riascos cuenta qué hay detrás del distanciamiento entre Francia Márquez y Petro

Desde Cali, la vicepresidenta Francia Márquez se mostró decepcionada del Gobierno del presidente Gustavo Petro y hasta no ocultó su molestia por su salida del Ministerio de la Igualdad.

“Para contextualizar esta entrevista, yo no puedo guardarme nada, para que nos podamos entender. Cuando comenzamos a armar el proyecto político, Francia fue una persona fundamental en el proyecto. Humildemente, Paulino Riascos con el partido ADA teníamos un millón de votos en las urnas que eso es lo que cuenta, pero a la hora de armar la lista no existió cupo para las comunidades negras en la lista del Senado y eso tengo que decirlo y en la cámaras. Al inicio no existieron”, empezó diciendo Riascos.