Esta decisión —según Márquez— “la respeto, pero no la comparto, pero la respeto porque es el presidente de este país. Digo todo esto para que sepan que no ha sido fácil la tarea de llegar hasta aquí”.

Y explicó: “Tengo que decirlo hoy, en este Gobierno me ha tocado llegar a los territorios y a veces tocarles las puertas a los alcaldes para que financien una reunión de articulación interinstitucional. Ha sido sin garantías económicas, sin presupuesto concreto asignado a la Vicepresidencia. Lo que he podido lograr lo he hecho en articulación con cooperación internacional que me ha apoyado fuertemente para poder cumplir la misión y la tarea. Sobre todo para que el pueblo colombiano, mi país, mi gente, no terminara diciendo que mi llegada aquí no sirvió para nada”.