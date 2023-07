Gustavo Bolívar aspirará a ser alcalde de Bogotá y sale con inusitada propuesta con “policías pensionados”: ¿de qué se trata?

“Hoy Bogotá tiene 7.000 mil cámaras, funcionan 6.000. Hay que llegar por lo menos en los cuatro años a las 10.000 cámaras. Pero también hay que mirar qué personal se necesita para ver estas cámaras. No es solamente instalar, instalar, cámaras (...) el tema de los drones lo estuve investigando, porque es una de las propuestas de uno de mis contendores, pero es un tema difícil porque cada dron necesita por lo menos dos personas para que los estén manejando constantemente, porque la pila o la batería, no le dura más de 20 a 30 minutos. Entonces tocaría estar cambiándole la batería todo el tiempo y necesitaríamos dos personas para moverlos, entonces no lo veo muy factible”, explicó Bolívar en Vicky en Semana.