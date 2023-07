Arremetida de Gustavo Bolívar contra Juan Daniel Oviedo: “no necesito irme a vivir a Bosa para conocer la pobreza”

“A mí me causó sorpresa que un candidato, para conocer la pobreza, tuviera que irse a Bosa a vivir 8 días”, dijo Bolívar, quien agregó: “Yo nací en la pobreza, y viví en barrios del sur de Bogotá durante 20 años, he vivido en todos los estratos de la ciudad, en el bajo, en el medio y hoy en alto porque me he forjado un futuro económico a punta de trabajo, entonces yo no necesito irme a vivir a Bosa 8 días para conocer la pobreza”.