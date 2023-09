Mario Hernández: “lo mejor que le pudo pasar a Nancy González es que la hubieran extraditado”

El indictment (escrito de acusación) en contra de la reconocida diseñadora caleña Nancy Teresa González de Barberi y dos de sus más cercanos trabajadores señala que una Corte del Distrito Sur de la Florida les había notificado a las autoridades colombianas sobre el requerimiento de extradición. En uno de los principales puntos se advierte que la diseñadora, junto a sus dos colaboradores (Diego Mauricio González Giraldo y John Camilo Aguilar Jaramillo), incurrió en actividades que se pueden resumir como de contrabando. Esto porque no cumplió con varios de los certificados que exige la Convención para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (Cites, por sus siglas en inglés).

“Es la única colombiana y persona que está en todas las tiendas del mundo”, aseguró Hernández al dar cuenta de una carrera exitosa de su amiga y referir que lo mejor que le pudo pasar a su amiga es estar en Estados Unidos. “Ella cometió ese pecado (de no enviar la documentación), lástima lo que le está pasando, es una gran mujer y gran persona”, aseveró.

“Yo admiro mucho a Nancy. Es una gran mujer y es una gran empresa”, agregó el empresario Mario Hernández. “Mandó muestras sin permiso a Estados Unidos y estos grandes almacenes no iban a comprar si no cumplía los requisitos. Y eso tiene cárcel. Lo mejor que le pudo pasar a Nancy González es que la hubieran extraditado”, aseveró, al indicar que en el denominado país del norte podrá contar con garantías judiciales distintas a Colombia y se defenderá directamente en la sede del país que la requiere.

Hernández señaló que, estando en Colombia detenida, ella lo llamaba. “Se le acabó el trabajo de 30 años, las entradas a tiendas de todo el mundo. Todo se perdió, pobrecita, qué tristeza que a una mujer tan trabajadora le suceda esto por un descuido, por un desorden. Yo no tomé la decisión de recibirle la empresa porque es un producto sofisticado, con 80 años no me iba a meter en ese problema.