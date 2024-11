¿Cuándo organizar las pertenencias de un ser querido?

En el proceso de duelo no hay etapas, no hay momentos que por regla siempre deban hacerse en un periodo de tiempo específico, pues cada persona vive el duelo de diferente manera. Es decir que no hay un momento exacto para organizar las pertenencias de un ser querido, lo ideal es hacerlo cuando cada persona se sienta en la capacidad de enfrentarse a las decisiones y emociones que vienen con este proceso.

De hecho, según la Fundación Mario Losantos del Campo (FMLC), acelerar este proceso puede llevar a que las personas no tengan un duelo respetuoso de los sentimientos. Sin embargo, sí es un proceso necesario para aceptar la pérdida. En otras palabras, retirar las cosas precipitadamente o no retirarlas nunca complican los procesos de aceptación de la muerte y la expresión emocional.

¿Quién es Lina Fajardo?

Lina Fajardo es creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde vive, desde la alacena hasta los closets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (NAPO) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 11.000 personas con las cuales comparte recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.