Sandra Vélez, Vicepresidente de Inversiones de Grupo Ethus SAS, ha logrado abrirse paso en un sector predominantemente masculino, el de la fabricación de estructuras metálicas, demostrando que la determinación y la preparación pueden romper cualquier barrera. “En algún momento alguien me dijo que no podía dirigir una empresa de estructuras metálicas porque era mujer, pero esto me dio el impulso para salir adelante y perseguir mi sueño”, afirma Vélez.