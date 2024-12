Describe su estilo de liderazgo como colectivo, “no soy persona de centralizar todo en mí, no soy la única que sabe, ni define y ni decide, me gusta que todas las personas que están a mi alrededor brillen, eso para mí es un propósito de vida, es lo que más disfruto de liderar los equipos, que las personas brillen, me encanta sacarle lo mejor a las personas, sacarle sonrisas a las personas, el buen humor lo aplico en todos los momentos”.