Con rumbo y sin apegos, la ruta de Alexandra Montealegre

No decora su oficina. Y si hay una sala disponible, la prefiere para trabajar. Nació en Cali y de allí pasó con su familia por Aguachica, Bucaramanga, Ibagué y Bogotá. Por diferentes oportunidades, Alexandra Montealegre también ha vivido en Perú, Estados Unidos, Centroamérica y España. “No me cuesta cambiar de casa, de ropa, de hábitos alimentarios o de amigos, pero me es difícil generar arraigo”.