Eliana González: pasión por innovar, enseñar y servir desde el desarrollo de negocios

“El reto que más disfruto es conectar clientes y proveedores”: Eliana González

La economista dejó atrás dos décadas en el sector corporativo para liderar, desde Wearelean, proyectos de automatización, formación y gestión empresarial a la medida de cada cliente.

Redacción Semana
10 de septiembre de 2025

Esta economista de la Pontificia Universidad Javeriana, con magíster en Economía y especialización en Negocios Internacionales, está cambiando de traje. Después de 20 años en IBM, el gigante estadounidense de la tecnología, decidió vestirse de empresaria y acompañar a su esposo en Wearelean, su consultora en servicios de productividad y competitividad organizacional, automatización de procesos y formación en mejoramiento.

Su nuevo vestido lo está confeccionando como se hace en el mundo de la alta costura: a su medida, con materiales de calidad y técnicas artesanales. Viviendo el proceso, cuidando los detalles. Como directora de Desarrollo de Nuevos Negocios, su materia prima es la experiencia y el conocimiento adquiridos durante las dos décadas en las que lideró, desde diferentes roles, los temas de finanzas y compras para IBM Latinoamérica.

“Trabajar en este sector es retador y apasionante porque la tecnología es muy cambiante y todo el tiempo es necesario negociar, comprar y reorganizar, entrar con lo nuevo que ofrece el mercado”, expone. La actualización e innovación constante que le exigió este mercado durante tantos años, para estar siempre a la vanguardia de su industria, serán claves en este proceso de reinvención en el que se encuentra ahora.

“Puedo aportar mucho en términos de atracción de clientes, por el conocimiento que tengo del mercado y la red de contactos que tejí en toda la región. Me gusta ese trabajo artesanal de hacer la conexión entre un cliente y un proveedor. Soy muy buena en negociación y en adquirir herramientas y software para optimizar los procesos de quienes nos contratan”, dice con entusiasmo ante los nuevos retos que está asumiendo.

La especialidad de Wearelean es aplicar metodologías del Lean Management (filosofía de gestión que busca la mejora continua mediante la eliminación de todo lo que no aporta valor) para ayudar a las empresas a ser más eficientes, productivas y rentables. Con este fin, evalúan procesos y recursos, e identifican desperdicios y oportunidades de mejora. Sus principales áreas de trabajo son consultoría, formación y tecnología.

En esta última se destacan sus servicios de automatización de procesos mediante robótica (RPA, por sus siglas en inglés) e inteligencia artificial. Y González quiere sumar nuevas líneas de negocio, como la energía solar de última generación.

Como este nuevo traje es a la medida, también debe incluir tiempo para compartir con su hija y disfrutar más de su hogar. “Estoy iniciando otra etapa de mi vida, en la que puedo compartir más tiempo con ella y con mi esposo”.

Wearelean | Sector Consultoría y Tecnología | Fundada en 2022 en Bogotá

