Suscribirse
Su método parte de una escucha empática, en un diálogo que enriquece con su formación financiera y su experiencia como mentora.

Gina Murillo: la ‘coach’ de las inversiones conscientes

Con el dolor como motor de cambio, creó una compañía en la que sus habilidades de mentora ayudan a cientos de clientes a poner sus recursos donde más les conviene.

Redacción Semana
4 de septiembre de 2025

Luego de atravesar problemas de salud y estar más de una década por fuera del mundo laboral, fundó una empresa que apoya a cientos de personas en la construcción de un patrimonio “consciente”. Titulada en Ingeniera Financiera, lidera un equipo con operaciones en Antioquia y Bogotá, y con una ambiciosa expansión internacional. Entre otros servicios, acompaña la gestión de capitales extranjeros en la compra y venta de inmuebles.

“No busco ser la reina de la industria. Lo que quiero es que mis clientes se sientan bien, acompañados, y que encuentren lo que sueñan”, dice con convicción.

Su método parte de una escucha empática, en un diálogo que enriquece con su formación financiera y su experiencia como mentora. “Primero busco saber cómo se siente la persona, porque si no se reconoce, si no entiende su miedo o su angustia, no va a tomar buenas decisiones”.

Su apuesta no es por el negocio, sino por el desarrollo personal, económico y social de quienes la contratan. Por eso insiste en la necesidad de fortalecer la educación financiera. “Los chicos deberían aprender en los colegios que no se trata solo de comer, dormir y producir, sino de cómo llegar a tener calidad de vida en el retiro –opina–. En Estados Unidos, por ejemplo, la gente se jubila con dignidad. ¿Por qué nosotros no? Porque no nos enseñan a construir desde la edad productiva. Esa es la clave”.

El crecimiento de su empresa ha sido un ejercicio de liderazgo y confianza. Su traslado a Bogotá, motivado por el ingreso de su hijo a la universidad, la empujó a delegar. Además de consolidar su operación local, tiene la mira puesta en el mercado internacional, donde lleva dos años tejiendo alianzas. “Panamá está en un momento perfecto. Tiene todo: turismo empresarial y vacacional, seguridad, apertura a los extranjeros, etcétera”.

Su visión de futuro está atravesada por la tecnología. Una de sus metas para este año es que su organización termine de afinar un software de inteligencia artificial capaz de perfilar clientes y agilizar procesos operativos. “Mi mayor fortaleza es saber escuchar e identificar necesidades, miedos y proyectos de vida. He aprendido a entender y llegar hasta donde la persona lo permita”, concluye.

GMY Asesorías | Sector: Consultoría inmobiliaria y financiera | Fundado en 2018 en Medellín.

Videos relacionados

A los 27 años, con un título de economista y un máster en Banca y Finanzas, Miranda se empeña a diario en una misión que para ella es personal: ayudar a otros a cumplir el sueño de ser padres.
icon video play
La suma de experiencias la hizo sentirse lista para independizarse, sueño que cumplió en septiembre de 2013.
icon video play
Bastidas ha impulsado una cultura de crecimiento interno que no se fundamenta en requisitos de formación académica, sino en el mérito, la actitud y las ganas de aprender.
icon video play
Desde Cali trabaja por consolidar el crecimiento de todas sus compañías y ampliar el alcance de sus servicios, sobre todo en áreas como el outsourcing de nómina y seguridad social.
icon video play
Impulsa una visión de gobernanza basada en tres ejes: reputación, sostenibilidad y responsabilidad social empresarial.
icon video play
Siguiendo la filosofía de que todos deberían tener la oportunidad de hacer empresa, busca abrirles oportunidades a quienes trabajan con ella.
icon video play
Bajo su liderazgo, su empresa fue la primera en el país y la segunda en Latinoamérica en obtener la certificación ISO 37001, que avala los más altos estándares en gestión antisoborno.
icon video play
Los campos en los que se desenvuelve son desarrollo inmobiliario, agroindustria, turismo, consultoría empresarial y jurídica, alta seguridad, ciencia y tecnología.
icon video play
Para ella, el liderazgo sostenible nace del equilibrio entre el conocimiento técnico y el bienestar interior, una combinación que se debe aplicar en el trabajo y en los vínculos cotidianos.
icon video play
Durante la pandemia lideró la estrategia de la plataforma de solidaridad Colombia Cuida Colombia, y es la creadora de El Avispero, iniciativa de activismo cívico que agrupa a más de 150.000 personas.
icon video play
Ver todos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.