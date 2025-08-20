“Inspirar a otros sólo es posible cuando se lidera desde un lugar interno sólido”: Tatiana Ravé

“Mi propósito es ayudar a los demás a ponerse en valor. Los acompaño a encontrar su valor diferencial: esa forma única de afrontar la vida que aparece, casi de manera inadvertida, al enfrentar sus grandes dificultades y temores. De esta manera se forja el gran valor para sí mismos y para servir a los demás”. Así define su quehacer esta psicóloga caleña. Un objetivo que encontró después de diez años de trabajar en desarrollo organizacional y completar una especialización en la misma área.

En su camino se dio cuenta de que, al desconocer su valor diferencial, muchos profesionales independientes no saben cómo posicionar su oferta. En respuesta a este problema, en 2019 creó WT Psicólogos, una empresa con sede en Cali que ayuda a personas y organizaciones a descubrirse y proyectarse. “Ninguna estrategia de marketing tiene impacto real si no nace desde la autenticidad”, señala. Desde entonces ha acompañado a más de 250 psicólogos y 100 profesionales de otras áreas, y ya superó las 400 horas de consultoría.

Durante este tiempo ha podido notar que muchos de los líderes que llegan a la cima no se conocen ni se valoran lo suficiente. Por eso, cuando se quedan sin el cargo o llegan al techo de sus carreras sobreviene un enorme vacío, pues se dedicaron a hacer, no a ser.

El liderazgo que ejerce y promueve es humano y virtuoso, basado en las técnicas de Alexandre Harvard. Sabe que más allá de los indicadores están las personas, con sus historias, sus retos y su complejidad. Para ella, cada proyecto es una oportunidad para sembrar desarrollo humano, promover el autoconocimiento y el dominio de sí mismo y generar entornos donde las personas sean valoradas por lo que son y no solo por lo que hacen. “Mover equipos, inspirar a otros y sostener una visión es posible solamente cuando se lidera desde un lugar interno sólido”.

Una de las iniciativas de impacto social que lidera es el acompañamiento virtual, sin costo, a profesionales recién graduados que optan por la independencia laboral, y que generalmente salen al mercado “muy perdidos” y necesitan consolidar su marca personal. “En la comunidad les enseñamos a estructurar una estrategia de negocio coherente con ellos mismos, que les permita conectar con sus usuarios”.