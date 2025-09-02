Suscribirse
YouTube video player

Janeth Martínez: en búsqueda permanente de oportunidades de negocio

A cambio de su conocimiento, pudo hacerse socia de dos empresas de transporte de carga. Su último emprendimiento busca cambiar la forma en que nos relacionamos con las mascotas.

Redacción Semana
2 de septiembre de 2025

Su trayectoria como empresaria comenzó luego de un divorcio y con tres hijos a cuestas. “Me casé muy joven y pronto me convertí en mamá. Le aposté todo a construir una familia y puse en un segundo plano la parte profesional. Cuando me separé, no tuve otra opción que asumir el reto de generar ingresos”, relata.

Tras varios años en una compañía de seguros, renunció porque le cambiaron las condiciones. Entonces creó su propia comercializadora de pólizas, con operaciones en Bogotá y los departamentos vecinos. Sin embargo, la presión económica de tener que responder por su hogar no le permitió esperar el tiempo necesario para que el negocio madurara. Se fue entonces a la Asociación Nacional de Transportadores de Carga, que le pidió crear una gerencia de riesgo para centralizar los seguros de sus afiliados.

Poco después la buscaron para estructurar el área de carga de una organización que estaba incursionando en este sector. “Lo que comenzó como una consultoría se convirtió en una oferta para gerenciar. Acepté con la condición de ser socia”. Con ese fin, fundó Broker de Logística y Transporte, que hoy emplea a diez personas directamente y a otras 300 de manera indirecta. El acuerdo entre ambas firmas funcionó hasta que llegó la pandemia y sus socios quisieron modificar lo pactado. “Rechacé la propuesta, disolví la alianza y me fui a buscar nuevos clientes y oportunidades”, dice. Sin embargo, siguió siendo la CEO.

En un movimiento similar al anterior, ofreció su experiencia y capacidad de trabajo a cambio de la mitad de Transnacional de Carga, una compañía que en solo dos años pasó de facturar 100 a 7.000 millones de pesos. Hoy está alrededor de los 10.000 millones anuales.

Su iniciativa más reciente es Kahu, un espacio de 6.000 metros cuadrados en Chía, Cundinamarca. Allí ofrece servicios de guardería y entrenamiento para mascotas, así como refugio para animales rescatados en busca de adopción. “Es la base de un proyecto más grande, que busca aumentar la responsabilidad de la sociedad con respecto al bienestar animal. Queremos interactuar con prestadores de servicios, entidades del Gobierno y comunidades mediante charlas, talleres y certificaciones, para mejorar la manera como nos relacionamos con estos nuevos miembros de las familias”.

Por ahora, es una inversión que Martínez espera que empiece a dar frutos en un par de años. Mientras tanto, se dedica a mantener sus otros negocios en la senda del crecimiento y sigue atenta a nuevas posibilidades. “Uno debe soñar en grande. Quisiera servir como inspiración para que otros crean lo mismo”.

Videos relacionados

Entre las lecciones que imparte están organizar el dinero y formar un fondo de libertad financiera.
icon video play
Pronto entendió que, más que vender, su vocación era comunicar estratégicamente.
icon video play
Esta abogada antioqueña, de 44 años, fundó en 2008 la primera empresa especializada en administración de activos en Colombia.
icon video play
En 2018 fundó junto a su esposo W&L Worldwide Trading, una comercializadora de productos alimenticios que genera 25 empleos directos.
icon video play
Su fórmula para alcanzar el éxito en organizaciones de distintos sectores es una mezcla de disciplina, planificación y trabajo en equipo.
icon video play
María Reina, María Reina Consultores S.A.S del Ser para el Hacer
icon video play
Elizabet Barrera, rectora y fundadora del Liceo Lunita de Chía
icon video play
Alexa Oviedo, CEO 03 Smart Cities
icon video play
Tatiana Ravé, consultora de marca personal
icon video play
María Angélica Bula, gerente general de Dr. Andrés Durán Cirugía Plástica
icon video play
Ver todos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.